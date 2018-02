Latające Pięści nakręcone skanerem do dokumentów

Utwór, jak i cała płyta zostały nagrane zimą 2017 w Studio Serakos pod czujnym uchem Państwa Srzednickich. "Fluoksetyna" to świeże oblicze zespołu, który konsekwentnie hołduje swojej idei absolutnej wolności artystycznej. Tym razem mamy do czynienia z chłodniejszym brzmieniem i zdecydowaną dominacją klawiszy na tle frenetycznego, szarpanego basowego groovu. Latające Pięści nie przestają eksperymentować i prezentują numer inny niż te, do których do tej pory zdążyli przyzwyczaić się słuchacze.

Sugestywny teledysk do piosenki zrealizował Paweł Czarnecki. Wyjątkowość tego klipu podkreśla fakt, iż jest to obraz całkowicie zrealizowany metodą poklatkową, ze zdjęć wykonanych jedynie za pomocą skanera. Teledysk nagrany skanerem. Zeskanowany człowiek, przeanalizowane wszystkie o nim informacje, ocena stanu wewnętrznego, rozkład na czynniki pierwsze.

"Fluoksetyna": https://www.youtube.com/watch?v=Ly04v1wg7JE

Dzisiejsze czasy bardziej niż kiedykolwiek narażają nas na społeczny przymus dopasowania się, kradną nam naszą prywatność i wtłaczają w schematy zachowań. Obraz koresponduje z napisanym przez basistę Pięści tekstem, w którym mamy do czynienia z ponurą, nieznośną i opresyjną rzeczywistością. Obraz, tekst i dźwięk to swoista synteza neurotycznej samo psychoanalizy. A Ty co bierzesz…?

Grupa powstała w lutym 2011 roku, w Warszawie. Pierwszy koncert zagrali 1 lutego 2012, a w tej chwili mają ich na koncie ponad siedemdziesiąt, głównie w stolicy, ale również w Krakowie, Puławach i Świnoujściu, gdzie biorąc dwukrotnie udział w festiwalu FAMA, zdobyli nagrodę Tryton dla największej osobowości artystycznej w 2012 roku i wyróżnienie „Dostaliby nagrodę, gdyby w zeszłym roku nie dostali Trytona” w roku kolejnym. Również w 2013, teledysk do utworu „Meat Me At The Love Parade” zrealizowany przez Pawła Czarneckiego, zdobył Grand Prix na Festiwalu Filmowe Zwierciadła w Ostrołęce i nominację do Nagrody Yach w kategorii Innowacja. W maju 2014 roku zespół zdobył główną nagrodę na Nowodworskim Festiwalu Rockowym. Później wystąpili w Gnieźnie, Aleksandrowie Kujawskim, Lublinie, Gdańsku na Fląder Festiwal, Jarocinie w ramach konkursu zespołów, Kazimierzu Dolnym na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Sopocie na festiwalach Heroes Of Vintage i Sopot Fringe, oraz w Poznaniu na Spring Break, a także na wspólnych koncertach z takimi zespołami jak Super Girl and Romantic Boys, Dick4Dick, Kinsky czy Masturbator. W lipcu 2015 roku zespół wypuścił w eter mini album zatytułowany „Maksisingiel”.

Swoją muzykę określają jako progresywny punk lub ekstremalny pop a sami o sobie piszą:

„Nie jesteśmy kumplami z podwórka. Nie jesteśmy kolegami z pracy. Wielkie to ryzyko nazwać się i określić. CHCEMY BYĆ PO PROSTU! To że spotkaliśmy się gdzieś kilka lat temu to tylko określenie miejsca w czasie. Jesteśmy poza czasem. Jesteśmy poza gatunkami muzycznymi. Gdyby nas nie było, trzeba było by nas wymyślić. Jest nas trzech, a to święta cyfra. Każdy z nas jest inny, a to świetna zaleta. Naszym językiem atomowa wibracja basu. Naszym wyznaniem wiary eksplozja rytmu. Naszą twarzą nasze słowa. Jesteśmy Latające Pięści.”