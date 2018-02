Premierowa kompozycja i teledysk od Sexy Suicide

"Dream Revenge" to najnowszy singel warszawsko-sosnowieckiego duetu Sexy Suicide. Do utworu powstał teledysk, którego akcja toczy się w ponurych meandrach ludzkiego umysłu, gdzieś na pograniczu jawy i snu. Przemierzamy w nim, wraz z bohaterką, świat koszmarów sennych, gdzie czyha na nią upiorny oprawca. Cała akcja teledysku osadzona jest w ulubionym klimacie zespołu, czyli w scenerii horrorów z lat 80-tych. „Dream Revenge” to pierwszy premierowy utwór Sexy Suicide od czasu albumu „Intruder” (2016). Zespół przyznaje, że klimat kolejnej płyty będzie zdecydowanie bardziej mroczny i melancholijny.

Za zdjęcia i montaż odpowiada Bartłomiej Stypka, natomiast za realizację utworu (nagranie, mix i mastering) Jakub Radomski / Daydream Audio.

Klip "Dream Revenge": https://youtu.be/m2KQVReln1I

Sexy Suicide tworzą Marika Tomczyk (wokal) oraz Bartłomiej Poldek Salamon (klawisze). Zespół powstał jako trio w 2012 roku pod nazwą Neon Romance. Po odejściu jednego z członków grupy, dokonano zmiany nazwy i od 2014 roku Marika Tomczyk i Bartłomiej Salamon funkcjonują jako duet o nazwie Sexy Suicide. W 2014 wydali własnym sumptem debiutancką płytę pt. Midnight Stories. W 2016 roku nakładem Fonografiki ukazała się ich druga płyta pod tytułem Intruder. Zespół inspiruje się twórczością zespołów lat 80. z gatunku synth popu, industrialu, post punku, nurtu cold wave oraz italo disco. Grupa zagrała między innymi na festiwalu Young & Cold w Augsburgu, Offie, Castle Party czy Soundrive.