Pierwsza zapowiedź nowego albumu SONARA

Niby nie zmieniło się zbyt wiele, bo skład wciąż ten sam - śpiewa Lena Osińska, a za muzykę odpowiada przede wszystkim Łukasz Stachurko, ale to tylko pozory, bo dzięki tej płycie możemy poznać nowe oblicze zespołu - bardziej klubowe i taneczne.

Teaser albumu "Torino": https://youtu.be/Z02WGTNV3d4



Półtora roku po debiutanckich "Pętlach" SONAR wraca z 11 premierowymi utworami, wśród których usłyszeć można po raz pierwszy Lenę śpiewającą po angielsku. Na płycie mamy też gości zza wielkiej wody - obdarzony pięknym głosem Miles Bonny oraz raper z Chicago - Squair Blaq. Trzecim gościem jest Holak, którego nie mogło zabraknąć na "Torino". Za teksty tym razem odpowiada kilka osób - wspomniany Mateusz Holak, Wanda Berger, Arek Sitarz (Ras) oraz Lena, która napisała teksty do anglojęzycznych utworów.



Za finalne, analogowe brzmienie albumu odpowiada Michał "Eprom" Baj, którego praca nad miksem i masteringiem doskonale dopełnia całość. Oprawa graficzna to dzieło Karoliny Zajączkowskiej, a sama okładka została namalowana na płótnie przez Zbioka Czajkowskiego.

23 marca SONAR wystąpi na koncercie promocyjnym w warszawskim klubie SPATiF (Al. Ujazdowskie 45): https://www.facebook.com/events/1964500567201046/

O płycie "Torino" wypowiedziało się już kilku dziennikarzy i artystów:



Drugi album projektu Sonar to zdecydowany krok naprzód, większa różnorodność w warstwie produkcyjnej i wokalnej. Cieszą anglojęzyczne piosenki, w których Lena czuje się swobodnie.

Novika (Chilli Zet)



Piękna, zaskakująca i wciągająca. To zdecydowanie trzy najtrafniejsze słowa określające tę płytę. Piękny wokal Leny, brzmiący zupełnie inaczej niż w poprzednich kompozycjach. I chociaż mogłoby się zdawać, że przez ogromną miłość do Łukasza nie jestem obiektywna, płyta jest naprawdę znakomita!

Justyna Święs (The Dumplings)



Pierwszą płytę uwielbiałem za teksty i brzmienie, drugą - za charakter. Bo na "Torino" Sonar nie jest już tylko zmontowaną z różnych osobowości muzyczną ciekawostką, ale zespołem. No i na żywo z tym materiałem może naprawdę daleko odlecieć.

Tomek Doksa (Red Bull Music / Gazeta Magnetofonowa)



Fajna okładka, świetna produkcja i takie również utwory. "Torino" rządzi i już. Muzyka pięknie niesie i w ucho wpada, a Lena niejedno serce złamać może. Ruszajmy wszyscy nad morze.

Harper (Czwórka)



Odwaga Łukasza i Leny polega na tym, że "Torino" różni się od - bardzo dobrze przecież przyjętych - "Pętli" zdecydowanie. To wciąż wielkomiejski soul, ale zmieszany w jeszcze gęstszym i bogatszym w gatunkowe inspiracje sosie. Smakowite!

Andrzej Cała (dziennikarz muzyczny)



Sonar Soul to jeden z najlepszych producentów w Polsce, czego potwierdzenie znajduje się na albumie. Brzmieniu nie można zarzucić braku eklektyzmu, a jednocześnie przenosi w sceny z filmów, w tak spójny sposób jak soundtrack kultowego serialu.

Mateusz Holak (Małe Miasta)



To co najbardziej lubię w muzyce, to fakt, że potrafi zabierać słuchacza do innego wymiaru. Taką płytą jest właśnie Torino. Rewelacyjnie wyprodukowany i zaśpiewany krążek, pełen ciekawych kompozycji nasyconych klimatem, który porwał mnie w muzyczną podróż. Praca z tym krążkiem była czystą przyjemnością.

Michał "Eprom" Baj (odpowiedzialny za miks i mastering albumu)

1. Listen Up

2. Face the Sun feat. Miles Bonny

3. Lost & Found

4. Hidden Garden

5. Obok feat. Holak

6. Odkrywam

7. Lżej

8. Waitin'

9. Nie Słuchaj

10. Simple feat. Squair Blaq

11. Lie Still