Szczecińskie Vintage Love w londyńskich światłach

Utwór „Lights of London” to drugi singel promujący debiutancką ep-kę szczecińskiej grupy Vintage Love “We Are Vintage Love”. Muzycy zespołu tak opisują tę kompozycję: „Muzycznie jest to utwór, który ma imitować nocną zadumę i samotność. Moment, w którym kładąc się spać, wiesz już, że „nic więcej się dzisiaj nie zdarzy”, więc umysł dryfuje wśród wspomnień i decyzji. Tych dobrych i tych złych. Chcieliśmy, aby instrumenty stanowiły tutaj tło zdarzeń, żeby malowały dźwiękiem. Koresponduje to z tekstem, który tak jak często nocne rozważania – nie ma pointy. Jest po prostu tęsknym wołaniem do przeszłości. „Myślę o tobie, czy ty czasem myślisz o mnie?”.

"Lights Of London": https://youtu.be/jmsvbM686RQ

Zainspirowane old school’owymi gitarami, energetycznym indie rockiem i surowym desert rockiem szczecińskie trio Vintage Love zaczęło grać próby w listopadzie 2016 roku. W składzie: Mateusz Franke, Patryk Paterski i Maciej Keck, pewne swoich sił już w styczniu 2017 roku postanowiło zarejestrować swój autorski materiał. I tak po kilku dniach nagrywania utworów na tzw. setkę w studio i miesiącach szlifowania miksów udało się im wypuścić do sieci EP złożoną z 5 utworów, które charakteryzują się wszystkim, co chcą prezentować swoją muzyką - energię, elegancje i chwytliwe melodie. Dzięki pozytywnemu przyjęciu przez lokalną społeczność i grono studenckie po wygranych eliminacjach udaje im się zadebiutować na stadionie Pogoni podczas Szczecińskich Juwenaliów 2017 na jednej scenie wśród takich zespołów jak The Dumplings, Taco Hemingway.

Energetyczna i wpadająca w ucho muzyka została również doceniona przez media. We wrześniu 2017 roku VL zostało zaproszone przez Polskie Radio Szczecin do wzięcia udziału w programie red. Piotra Rokickiego "Schody do Nieba". Oprócz wywiadu, zespół zarejestrował w studio S1 im Jana Szyrockiego na żywo 3 utwory ze swojego EP.