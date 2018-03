Pierwsza zapowiedź debiutanckiej płyty Latających Pięści

Nowy album będzie zatytułowany "Procedury Wewnętrzne" i został nagrany zimą 2017 w warszawskim Studio Serakos pod czujnym uchem Państwa Srzednickich.

Swoją muzykę określają jako progresywny punk lub ekstremalny pop a sami o sobie piszą:

„Nie jesteśmy kumplami z podwórka. Nie jesteśmy kolegami z pracy. Wielkie to ryzyko nazwać się i określić. CHCEMY BYĆ PO PROSTU! To że spotkaliśmy się gdzieś kilka lat temu to tylko określenie miejsca w czasie. Jesteśmy poza czasem. Jesteśmy poza gatunkami muzycznymi. Gdyby nas nie było, trzeba było by nas wymyślić. Jest nas trzech, a to święta cyfra. Każdy z nas jest inny, a to świetna zaleta. Naszym językiem atomowa wibracja basu. Naszym wyznaniem wiary eksplozja rytmu. Naszą twarzą nasze słowa. Jesteśmy Latające Pięści.”

Promo mix nowej płyty: https://youtu.be/iN4Ucuy6j6E

Grupa powstała w lutym 2011 roku, w Warszawie. Pierwszy koncert zagrali 1 lutego 2012, a w tej chwili mają ich na koncie ponad siedemdziesiąt, głównie w stolicy, ale również w Krakowie, Puławach i Świnoujściu, gdzie biorąc dwukrotnie udział w festiwalu FAMA, zdobyli nagrodę Tryton dla największej osobowości artystycznej w 2012 roku i wyróżnienie „Dostaliby nagrodę, gdyby w zeszłym roku nie dostali Trytona” w roku kolejnym. Również w 2013, teledysk do utworu „Meat Me At The Love Parade” zrealizowany przez Pawła Czarneckiego, zdobył Grand Prix na Festiwalu Filmowe Zwierciadła w Ostrołęce i nominację do Nagrody Yach w kategorii Innowacja. W maju 2014 roku zespół zdobył główną nagrodę na Nowodworskim Festiwalu Rockowym. Później wystąpili w Gnieźnie, Aleksandrowie Kujawskim, Lublinie, Gdańsku na Fląder Festiwal, Jarocinie w ramach konkursu zespołów, Kazimierzu Dolnym na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Sopocie na festiwalach Heroes Of Vintage i Sopot Fringe, oraz w Poznaniu na Spring Break, a także na wspólnych koncertach z takimi zespołami jak Super Girl and Romantic Boys, Dick4Dick, Kinsky czy Masturbator. W lipcu 2015 roku zespół wypuścił w eter mini album zatytułowany „Maksisingiel”.

W styczniu tego roku Latające Pięści wydały klip do utworu "Fluoksetyna" w reżyserii Pawła Czarneckiego. Teledysk został zrealizowany za pomocą...skanera do dokumentów!

Teledysk "Fluoksetyna": https://youtu.be/Ly04v1wg7JE