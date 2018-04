Das Moon z nowym teledyskiem

Das Moon to czołowy polski zespół sceny dark elektro prezentuje swój najnowszy teledysk do utworu „OWL” pochodzącego z wydanej w 2017 roku trzeciej płyty zespołu „Dead” (wydawca: Requiem Records. Reżyserem klipu jest Grzegorz Szyma (Dj Hiro Szyma). Zespól będzie można wkrótce zobaczyć na koncertach 7 kwietnia w łódzkim klubie DOM oraz w Warszawie 21 kwietnia w klubie Chmury.

Dj Hiro Szyma: „To jeden z utworów, które powstały jako pierwsze na płytę „Dead”. Piosenka szybko trafiła na set-listę naszych koncertów i po odbiorze publiczności wiedzieliśmy, że się podoba. Stylistycznie jest to przebojowe electro jakie kochamy, tak jak kochamy Miss Kittin. Pomysł na teledysk urodził się w głowie Daisy, potem ja dodałem swoje i postanowiliśmy tym razem teledysk zrobić we własnym zespołowym gronie bez pomocy z zewnątrz. To jest 100% Das Moon”.

Wokalistka Daisy K: „Powiem enigmatycznie o treści utworu i teledysku… Poluje nocą. Boi się że sama odejdzie. Nic jej nie zostanie. Pusta kuchnia, samotność. Boi się że on zabierze nawet zapach, że będzie gonić jego cień. Boi się że on znienawidzi przeszłość, która bywała zajebista. Boi się, że oszaleje, że nic jej nie zostanie. Będzie płakać, gubić się. Jego nie będzie. Bo kocha, bo tęskni, bo zwariowała.”

Teledysk: https://youtu.be/g2NnOHrFlXM