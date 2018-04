Szczecińskie Vintage Love promuje nowy singel

Vintage Love został założony w 2016 roku jako trio w składzie: Mateusz Franke - wokal/gitara, Patryk Paterski - bass/wokal, Maciej Keck - perkusja. W styczniu 2017 roku grupa zarejestrowała metodą "na setkę" (nazwa "vintage" zobowiązuje) 5 utworów w Stobno Records. Utwory ukazały się w maju i spotkały z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony lokalnej społeczności. Dowodem na to było zwycięstwo na przeglądzie kapel na Juwenalia 2017 w Szczecinie, czym zespół zapewnił sobie debiut muzyczny na dużej scenie na Stadionie Pogoni u boku takich artystów jak: The Dumplings, Taco Hemingway, Nocny Kochanek.



Od tamtego czasu zespół powoli buduje swoją pozycję na muzycznej mapie grając koncerty klubowe i open airy.



Energetyczna i wpadająca w ucho muzyka została również doceniona przez media.



We wrześniu 2017 roku VL zostało zaproszone przez Polskie Radio Szczecin do wzięcia udziału w programie red. Piotra Rokickiego "Schody do Nieba". Oprócz wywiadu, zespół zarejestrował w studio S1 im Jana Szyrockiego na żywo 3 utwory ze swojego EP.



Muzyka Vintage Love została również zauważona i doceniona za oceanem. W czerwcu 2017 roku do zespołu zgłosił się dział A&R amerykańskiej agencji muzycznej Comma Music z ofertą nawiązania współpracy poprzez dodanie muzyki zespołu do swojego katalogu muzycznego, który dostarcza licencje na używanie utworów w reklamach znanych marek (m.in. McDonald, Adidas, Boeing), serialach TV, filmach i grach.

"Lights Of London": https://youtu.be/jmsvbM686RQ