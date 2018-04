Noibla zaprezentowała debiutancki album

Jest to druga nowość z tej wytwórni sygnowana specjalną naklejką 20th Anniversary of Lynx Music. Krążek jest zatytułowany "Hesitation” i znalazło się na nim dziewięć utworów. Za muzykę odpowiada Noibla, autorem tekstów jest Krystyna Gutowska. Produkcją (wraz z Noibla) oraz miksem i masteringiem zajął się Bartek Staniak, realizator, skrzypek, kompozytor, aranżer, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, muzyk

Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, Orchestra Of Life (Nigel Kennedy). Nagrań dokonano w studiu BB Records.

Krzysztof Malec (instrumenty klawiszowe): Trudno jest opowiadać o dźwiękach, dlatego zawsze staram się odsyłać i zachęcać do posłuchania choćby fragmentów utworów, które zamieściliśmy na naszej stronie, na FB oraz YOUTUBE. Zagraliśmy i zaśpiewaliśmy muzykę naturalną, bliską w odbiorze, tak aby można było poczuć emocje zawarte w tekstach. Nie lubimy hałasu i to słychać, natomiast uwielbiamy przestrzeń w aranżacji. Tak też zbudowaliśmy utwory, każdy dźwięk który jest nagrany jest ważny, wszystkie inne przypadkowe, odrzuciliśmy podczas miksów. Dzięki temu dźwięki które pozostały mają przestrzeń aby zabrzmieć, linie melodyczne wokali mają przestrzeń, mogą zachwycić niuansami i smaczkami. Właśnie te „smaczki” to jest to co lubię najbardziej. Jednak aby je usłyszeć, aranżacje utworów muszą być idealne – do tego dążyliśmy nagrywając „Hesitation”.

Fragment płyty: https://youtu.be/HO_JYXJr5Vg