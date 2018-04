Jarocy przedstawia album "Divided"

JAROCY to zespół powołany do życia przez Jarosława Nyckowskiego - wszechstronnego muzyka, gitarzystę, wielokrotnego uczestnika i laureata ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów gitarowych, a także twórcę jednego z wiodących kanałów YouTube o tematyce gitarowej w Polsce - e-gitarzystaTV. Muzykę, którą wykonuje JAROCY można określić jako nowoczesny metal z elementami progresywnymi. Głównym założeniem zespołu jest przyprawienie muzyki metalowej przemyślanymi, niebanalnymi aranżacjami oraz nutką wirtuozerii - nie rezygnując jednak przy tym z pewnej chwytliwości materiału. Tematem tekstów są relacje interpersonalne, zagadnienia polityczne i obyczajowe, skłaniające do własnych przemyśleń. W projekcie udzielają się doskonali muzycy z wieloletnim doświadczeniem.

"Divided" - official video-album stream: https://youtu.be/XLj27KRh93M

Skład zespołu:

Grzegorz Kosowski - wokal

Jarosław Nyckowski - gitara

Łukasz "Jankes" Usydus - bas

Jakub Mikulski - perkusja

Album w wersji fizycznej, jak i cyfrowej dostępny jest na stronie www.jaroslawnyckowski.pl/sklep

Dostępnych jest również wiele dodatków: kompletne nuty/tabulatury na gitarę i bas (napisane 100% precyzyjnie przez samych muzyków),

ścieżki studyjne do ćwiczenia i miksowania, a także koszulki.