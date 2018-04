Dziś premiera nowego albumu Cereus

„Dystonia” to opowieść o chorobie zwanej życiem. Pomiędzy Kartezjańskim Cogito Ergo Sum, reprezentującym u nas przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, można znaleźć opowieści o ludzkiej fortunie, od narodzenia do śmierci, poszukiwaniu miejsca w danej nam przestrzeni i powodu do istnienia.

"Icarus": https://youtu.be/LnMc9d6qt5c

Warszawski zespół Cereus powstał w 2012 roku, określa swoją muzykę mianem post-progress (Post-prog). Jego twórczość jest wypadkową inspiracji płynącej z instrumentarium muzyki post-rockowej oraz post-metalowej, z elementami alternatywnego i progresywnego klimatu, jak: Marillion, Caspian, czy A Perfect Circle.

W maju 2013 roku CEREUS opublikował EP-kę „Light Under the Blue Wave”, a w lutym 2014 roku wydał singla „Cassiopeia”, który trafił na: ekskluzywne wydanie dwupłytowego digipacka „Cold Wind is the Promise of a Storm” portalu Post-rock PL, "Progstravaganza XIX:Convergence" oraz pojawił się na znanych portalach Puregrainaudio i HardRockHeaven.

Zespół można było do tej pory usłyszeć również w eterze za pośrednictwem Rock Radia, Polskiego Radia PIK, WNET, Pro - Radia, Radia Kampus irlandzkiego Near FM, czy belgijskiego MusicBox oraz na deskach Progresji.

Członkowie zespołu:

Michał Dąbrowski - vocal

Paweł Sikora – guitars, ambient

Konrad Pawłowski - bass

Patryk Woźniak - guitar, electronica

Maciej Caputa - drums