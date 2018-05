Symptom Izera wydał debiutancki album

Na wydawnictwie znalazło się 6 różnorodnych kompozycji z pogranicza metalu i rocka progresywnego.

"Teksty nie powstają od razu – mówi Waldemar Bolesta, autor tekstów i zarazem wokalista zespołu Symptom Izera – nie chciałbym śpiewać o błahostkach. Najpierw musi pojawić się zarys linii wokalnej, trzeba wczuć się w klimat, nastrój utworu. Słuchając muzyki zamykam oczy. Wtedy widzę różne obrazy, które z czasem składają się w całość. Proces taki trwa czasami kilka dni, czasami kilka tygodni. W międzyczasie – czy to czytając książkę, gazetę, czy oglądając coś interesującego, albo w trakcie jakiejś rozmowy – pojawia się temat, który zdaje się idealnie pasować do muzyki. Potem już leci z górki. A o czym są teksty? O wszystkim, co uważam za interesujące, co mnie wkurza i irytuje, a także o tym, co fascynuje i kołacze mi się w głowie jakiś czas. To taka wypadkowa moich myśli z okresu tworzenia materiału na płytę".

Symptom Izera powstał w 2016 roku we Wrocławiu, gdzie po blisko dwudziestu latach od zakończenia wspólnej działalności w częstochowskim Odium, spotkali się Emil Madaliński i Sebastian Sroka oraz Przemysław Korth - gitarzysta zespołu Hellride. Wkrótce do składu dołączył basista formacji Amokh - Tomasz Pawlak i wokalista Amokh oraz Anastasis - Waldemar Bolesta. Po roku wspólnych prób, rozmów i wzajemnego poznawania się zespół rozpoczął nagrania na debiutancki album. Realizowano je we Wrocławiu i Rybniku, a ostatecznych szlifów nadał mastering Adama Celińskiego w studiu „Radioaktywni”.

Singel "Do You Really Believe...?": https://youtu.be/uJxTehO0NX8