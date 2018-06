Debiutancki teledysk projektu Jarocy

JAROCY to zespół powołany do życia przez Jarosława Nyckowskiego - wszechstronnego muzyka, gitarzystę, wielokrotnego uczestnika i laureata ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów gitarowych, a także twórcę jednego z wiodących kanałów YouTube o tematyce gitarowej w Polsce - e-gitarzystaTV. Muzykę, którą wykonuje JAROCY można określić jako nowoczesny metal z elementami progresywnymi. Głównym założeniem zespołu jest przyprawienie muzyki metalowej przemyślanymi, niebanalnymi aranżacjami oraz nutką wirtuozerii - nie rezygnując jednak przy tym z pewnej chwytliwości materiału. Tematem tekstów są relacje interpersonalne, zagadnienia polityczne i obyczajowe, skłaniające do własnych przemyśleń. W projekcie udzielają się doskonali muzycy z wieloletnim doświadczeniem.

Jarosław Nyckowski o utworze „Divided”: „Kawałek, od którego wziął się tytuł płyty. Opowiada o tym, jak ludzie dają sobą manipulować poprzez media i zaczepki polityków, skacząc sobie nawzajem do gardeł – mimo że są tak naprawdę po tej samej stronie barykady. W tym samym czasie „na górze” czerpie się z nas coraz większe korzyści materialne, dzieląc społeczeństwo i rozsiewając kolejne kłamstwa. Teledysk świetnie dopełnia warstwę tekstową – clown to metafora polityka. Muzycznie dzieje się tu sporo – mamy ciekawe akordy, mocne bębny i dużo gitarowej jazdy. Pierwsza część solówki inspirowana jest dokonaniami Marka Knopflera – myślę, że to ciekawe, bo rzadko gra się palcami w metalu! Jest nawet krótkie solo na basie! Tak – nie traktujemy tego instrumentu po macoszemu!”.

Teledysk "Divided": https://youtu.be/wnLlspK17cg