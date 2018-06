Elektroniczny projekt saksofonistki Joanny Morea

Projekt Joanna Morea with Power to połączenie myślenia jazzowego, zwłaszcza improwizacji i kompozycji Joanny, z chillout jazzową czy electro jazzową produkcją Adama.

Klip "Rainy May": https://youtu.be/CVnXQxs8ZEQ

Joanna Morea to absolwentka Królewskiego Konserwatorium w Brukseli na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej, klasy fletu oraz aranżacji i kompozycji. Koncertowała w Belgii (m.in Middleheim Jazz Festival in Antwerp, Belgium w Marie Schneider Orchestra, jeden z najbardziej liczących się festiwali w Belgii), Holandii, Niemczech, Anglii a obecnie, po wieloletniej przerwie, ponownie w Polsce. Od powrotu na scenę w 2009 roku wystąpiła na wielu scenach jazzowych oraz festiwalowych. W 2014 roku zagrała na festiwalu Złota Tarka jako gość specjalny z zespołem Ragtime Jazz Band obok Molly Ryan (USA), Dana Levinsona (USA) i Jacka Andersona (Szwecja). W 2016 zaprezentowała się na Złotej Tarce z projektem Polish Scandynavian Connection. W tym samym roku powstała formacja Joanna Morea and Her Swinging Boys. Współpraca z Nieinwazyjnym Instytutem Osobowości zaowocowała powstaniem cyklu płyt do nauki języka angielskiego ”Nuć i się ucz”, których współautorem i wykonawcą jest Joanna Morea. Od 2015 roku Joanna prowadzi autorski program radiowy w Radio RSC 88.6 FM pt. „Pociąg do Jazzu”. W 2017 roku wydała znakomicie przyjęty album solowy „Crazy People”, na którym gościnnie wystąpili: Urszula Dudziak, Zbigniew Namysłowski, Robert Majewski.

Adam Potęga to absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale instrumentalnym. Skomponował muzykę min. do filmu „Skazaniec”. Właściciel Studia Sonar. Przedstawiciel muzyki chillout jazz, nu jazz, electro jazz.