Damian Maliszewski nakręcił klip na Malcie

Najpierw wzruszył do łez miliony internautów na całym świecie, robiąc niespodziankę swojej siostrze, na jej ślubie. Zaśpiewał utwór "Hallelujah" Leonarda Cohena w polskim tłumaczeniu Macieja Zembatego. Do dziś występ zobaczyło ponad 20 milionów internautów na wszystkich kontynentach. Wykonaniem zachwycił między innymi media w USA. Koncertował dzięki temu między innymi w Ameryce.

Klip "Kochaj": https://youtu.be/JS-mIqOt2ZE

Po kilku latach Damian Maliszewski wraca z nowym singlem pt. "Kochaj", do którego napisał słowa i muzykę. Majestatyczny teledysk do piosenki, w reżyserii Huberta Gostomskiego, został zrealizowany na Malcie. Ujęcia kręcone były o wschodach i zachodach słońca. W ramach ciekawostki warto dodać, że w trakcie nagrania doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Silny poryw wiatru zachwiał Damianem stojącym na krawędzi prawie 200 metrowego klifu. Wokalista żeby się ratować przed upadkiem w ogromną przepaść, odskoczył do tyłu, co przypadkiem uchwyciła kamera i co można zobaczyć na dużym monitorze w 2.45 minucie teledysku. "Nie chcieliśmy rezygnować z tego ujęcia, a mamy tylko jedno, wiatr nie pozwalał na kolejne, więc ujęcie weszło do teledysku".

Na Malcie też odbyła się sesja zdjęciowa na okładkę singla. W nagraniach udział wzięli znani polscy muzycy. Mix i mastering odbył się w USA.