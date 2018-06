Rzeszowskie Guardians of Threshold z debiutanckim singlem

Muzyka GoT jest zarazem gitarowa i nasycona elektroniką. Duet jako swoje inspiracje podaje dokonania takich zespołów jak: The Young Gods, Killing Joke, Ministry, Front 242, Fluke, Leftfield, Orbital, Future Sound of London, Amon Tobin, Deutsch Nepal, Sixth Comm, Black Lung, Phurpa.

Guardians of Threshold: „W dobie dzisiejszej egalitaryzacji muzyki, do wyrażenia siebie nie jest niezbędne ani profesjonalne studio, ani pełny skład rockowego bandu o klasycznym instrumentarium. Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest to, że ludzie występują na scenie w różnorakich konfiguracjach: trio, duetach, nawet solo, odpowiadając samemu za wszystkie instrumenty, gdzie perkusję zastępuje cyfrowy bit, ale nie jest to fizyczny brak, a raczej cecha charakterystyczna. Od początku istnienia GoT tworzymy i gramy właśnie w ten sposób. Gdy nasze ścieżki przecięły się w 2017 roku, oboje chcieliśmy po prostu zrealizować swoje marzenia o wyrażaniu siebie poprzez muzykę. Wykorzystaliśmy to, co było w tamtym momencie dostępne, czyli nasze gitary i laptop, i okazało się, że szczere chęci i determinacja to jedyny wymagany składnik sukcesu, zwalczający skutecznie wszelkie trudności. W muzyce, której słuchamy mamy dużo punktów wspólnych, przy czym wciąż jest to bardziej przecięcie dwóch światów na granicy swoich podobieństw, niż twór dwóch osób "wychowanych" na jednym i tym samym gatunku”.

Duet ma na koncie debiutancki singel zatytułowany „Lightning in the Blood”: https://youtu.be/E-wDD40kNLI