Kompozycja Marka Kościkiewicza na płycie Mariusza Wawrzyńczyka „Zawsze pod wiatr”

"Z Markiem poznaliśmy się na festiwalu muzycznym „Carpathia Festival” w Rzeszowie, dzięki Ani Czenczek, która nas ze sobą poznała. Po kilku miesiącach pojawiłem się u Marka w studio, by pomóc mu zarejestrować „demo” do jego muzycznych projektów. Współpraca tak dobrze nam się układała, że Marek podarował mi jedną ze swoich kompozycji. To niezwykle kreatywny i doskonały kompozytor, ale także autor tekstu, który Naszą piosenkę napisał w niecałą godzinę" - opowiada Mariusz Wawrzyńczyk.

"Labirynt Myśli": https://youtu.be/zlw7Xu8-WBg

„Zawsze pod wiatr” to długo oczekiwany album zwycięzcy koncertu „Debiutów ze Skaldami”, który odbył się podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Mariusz to absolwent Policealnego Studium Czesława Niemena w Poznaniu, uczestnik talent show „Szansa na sukces” (Budka Suflera, Zbigniew Wodecki) oraz „Bitwa na głosy” (drużyna Urszuli Dudziak). Na jego solowej debiutanckiej płycie, utrzymanej w klimacie pop, znajdują się przebojowe piosenki, które wprawią słuchacza w pozytywny nastrój. Na krążku znalazły się kompozycje najwybitniejszych polskich kompozytorów m.in.: Marcina Nierubca, Marka Kościkiewicza i Tomasza Luberta.

Artysta, w swojej dotychczasowej karierze zaśpiewał w duecie z Krzysztofem Jaryczewskim i Anią Rusowicz, a także wystąpił w wielu prestiżowych przedsięwzięciach muzycznych m.in. koncercie „Wszystko jest poezją” oraz „Ta noc do innych jest niepodobna” - podczas 53. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Bonusem na debiutanckiej płycie Mariusza jest nowa wersja jednego z największych hitów zespołu Bajm "Biała armia". To nowa, odświeżona wersja w aranżacji Adama Abramka, Pawła Sota oraz Roberta Dudzica. Beata Kozidrak dała swoją aprobatę na ukazanie się remixu.