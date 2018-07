Administratorr zapowiada trzecią płytę

Ostatnie cztery lata był bardzo pracowitym okresem dla Bartosza Marmola, który wydał dwie płyty Administratorra Electro (trzecia będzie miała premierę we wrześniu 2018 roku) i drugą płytę Piosenek o Warszawie (współtworzonej z Lesławem z zespołu Komety). Wydawało się, że mocne brzemienia przestały być w orbicie zainteresowań tego artysty, ale w lipcu 2018r. w sieci zaprezentowany został nowy utwór Administratorra pt. "Bal Samotnych Ciał", w którym słuchacze nie doświadczą syntezatorowych brzmień, ale otrzymają za to solidną dawkę ściany gitar rodem z QOTSA. Sam Marmol tak mówi o powrocie Administratorra:

„ (…) Ostatnie lata to dla mnie czas eksperymentowania brzmieniami i innym podejściem do tworzenia muzyki. Można powiedzieć, że dość świadomie odwiesiłem gitary na kołku, aby trochę odpocząć od hałasu i skupić się na innych obszarach. I tak powstał Administratorr Electro z którego jest niezmiernie dumny, gdyż pozwolił mi skręcić w muzyczne rejony w których wcześniej nie bywałem. Cała to elektroniczna epopeja zakończyła się tak jak większość dobrych wycieczek czyli dotarłem ponownie do punktu wyjścia. I znowu zachciało mi się poczuć za sobą ścianę dźwięku łomoczącą w potylicę. Z tym, że ta podróż zmieniła mnie bardzo – jestem w tym samym miejscu, ale jestem innym człowiekiem. Dlatego muzyka Administratorra będzie inna, odchudzona z różnorodnych zachcianek, które ulokowane zostały w AE i Piosenkach o Warszawie. Na polu bitwy został tylko punk-rock i ja.”

Nowa płyta tak jak poprzednio nagrywana będzie w studio Serakos, a jej premiera planowana jest na 2019 rok. Do tego czasu zapraszamy na "Bal Samotnych Ciał".

Teledysk: https://youtu.be/15SFNpgTHEo