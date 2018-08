Cały Na Czarno w "Feerii Barw"

Cały Na Czarno to solowy projekt wokalisty, tekściarza i muzyka Macieja Zadykowicza. Emocje, relacje między ludzkie oraz poszukiwanie swojego miejsca na świecie to główne tematy, o których śpiewa Cały Na Czarno. Zaprasza nas do wędrówki po różnych stanach świadomości. Muzyka jest wypadkową takich gatunków jak: pop, rock, electro. Jest nastrojowo ale niekiedy głośno i dosadnie. Jego wczesne fascynacje muzyczne to m.in: Queen, Guns & Roses, Czesław Niemen. Sam autor o projekcie mówi:

,,Cały Na Czarno to filtr, dzięki któremu łatwiej jest mi zrozumieć i pogodzić się z zachowaniem współczesnego człowieka. Opisując pewne zdarzenia mogę na nie spojrzeć z szerszej perspektywy, dostrzec zalety w sytuacjach, które na pierwszy rzut oka wydają się beznadziejne, więc nawet w smutnych historiach staram się zostawić furtkę na to, że będzie lepiej. Dla mnie najważniejsza jest treść przekazana przez utwór niezależnie od tego czy to jest hip hop, jazz czy rock.”

Póki co Cały Na Czarno oddaje słuchaczom singel „Feeria barw”, a już w październiku wchodzi do studia aby zarejestrować resztę swoich pomysłów na albumie, który ukaże się w pierwszej połowie 2019 roku.

"Feeria Barw": https://www.youtube.com/watch?v=SK2g7Hq7VoE