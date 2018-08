Same Suki proszą o wsparcie

Akcja crowdfundingowa na portalu Polakpotrafi.pl potrwa do 15 września. Premiera krążka planowana jest na październik 2018 roku.

Oto, co Same Suki piszą o nowym albumie "Ach, Mój Borze":

"Płyta ACH, MÓJ BORZE to podsumowanie naszej zespołowej pracy ostatnich trzech lat –wspaniałych, burzliwych, pełnych podróży i muzyki. Razem obserwowałyśmy zmieniający się dookoła nas świat i czerpałyśmy inspirację do tworzenia nowych, pełnych kobiecej siły piosenek.

Punktem wyjścia są dla nas polskie melodie ludowe - te zasłyszane na podwórkach, te nauczone

w rodzinnym domu i te znalezione w książkach etnograficznych. Dopisujemy do nich własne teksty, śpiewając o tym, co tu i teraz - tak jak robiono to dawniej. O tym co nas łączy, dzieli, porusza, roztkliwia, daje siłę do bycia sobą. Na płycie znajdzie się też parę piosenek do fantastycznych tekstów tradycyjnych. Oprócz znanego już instrumentarium, m.in. naszej matczynej suki biłgorajskiej, na krążku pojawią się nowe instrumenty - kaszgarski rawap, lira grecka, log-drum, baraban, bodhran, djembe, kazu. Na płycie ACH, MÓJ BORZE wciąż będziemy mówić swoim własnym głosem o tym, co tu i teraz, ponieważ nadal pragniemy grać własną, niczemu i nikomu niepodporządkowaną muzykę. Muzykę, która powstaje z chęci wyrażania siebie taką, jaką się jest, bez cenzury"

Płytę ACH, MÓJ BORZE nagrał następujący skład:

Magdalena Wieczorek – wokal, gitara, kazu

Helena Matuszewska – suka biłgorajska, głos

Marta Sołek - suka biłgorajska, lira grecka

Justyna Meliszek – wiolonczela, chórki

Patrycja Napierała – bębny obręczowe, cajon, log-drum, baraban, djembe, stopa perkusyjna, perkusjonalia

Utwór "No Name" zapowiadający drugą płytę Samych Suk: https://youtu.be/P0zrY03IkAM