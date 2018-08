Posłuchaj zapowiedzi nowej płyty Administratorra Electro

Nowa płyta, tak jak poprzednie wydawnictwa, odnosi się do autobiograficznych motywów z życia Bartosza „Administratorra” Marmola. Tym razem za tło dla tekstów posłużyły historie zaczerpnięte żywcem ze Stadionu Dziesięciolecia, gdzie w plecakach wielu osób zamiast mądrych książek znalazły się butelki z lewym alkoholem, ukraińskie papierosy i wszystko inne co można było tam kupić. ADMINISTRATORR ELECTRO zdążył nas już przyzwyczaić do charakterystycznego stylu swoich tekstów, które odgrywają główną rolę w twórczości grupy i ten schemat będzie kontynuowany w „Przemytniku”.

„Pod względem muzycznym udało się nam osiągnąć rezultat, który wymarzyłem sobie w momencie założenia AE – mówi Bartosz „Administratorr” Marmol - czyli klasyczne elektro z dobrymi polskimi tekstami. Każda płyta AE przybliżała nas do tego momentu i słychać tam ewolucje muzyczną, która zaprowadziła nas właśnie do Przemytnika”.

Podobnie jak w przypadku poprzednich płyt za produkcję muzyczną albumu odpowiada Magda i Robert Srzedniccy z warszawskiego studia Serakos.

Koncertowa premiera nowego albumu odbędzie się 21 września podczas koncertu ADMINISTRATORRA ELECTRO w radiowej Trójce.

ADMINISTRATORR ELECTRO to trio powołane do życia w 2013 r. przez Bartosza „Administratorra” Marmola, który poza realizowaniem się w macierzystej formacji Administratorr, oraz kontynuowaną współpracą z Lesławem (Komety) przy projekcie „Piosenki o Warszawie”, poszukuje wciąż nowych brzmień i form prezentacji własnej twórczości. Wynikiem tych poszukiwań jest właśnie ADMINISTRATORR ELECTRO, w skład którego, obok Marmola, wchodzą także: Paweł Kowalski (Stop mi!, Latające Pięści, Amarok) oraz Kuba May.

Zapowiedź płyty: https://youtu.be/M6Ef39i8duQ

Teledysk "Rzepak": https://youtu.be/YmpMKGiWOOY