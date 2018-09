Bovska zapowiada nowy album

„KIMCHI” to pierwszy singiel z trzeciego albumu Bovskiej, „KĘSY”. Singlowi towarzyszy kolorowy energetyczny klip, który zaskakuje swoją nietypową formą. Obraz oscyluje pomiędzy teledyskiem a lyric video, do którego Bovska sama zaprojektowała grafiki, poruszone przez "motion designera" – Bartka Szadurskiego. Piosenka ma nawet swoje logo, które zaprojektował Dominik Robak.

Klip "Kimchi": https://youtu.be/ShPsaKdVAZk

Co było inspiracją do powstania piosenki? Bovska opowiada: „W Warszawie na Krakowskim Przedmieściu był kiedyś stary bar z wysokim kontuarem i lustrami. Można było siedzieć z boku i w lustrzanym odbiciu obserwować wszystko, co dzieje się na sali. Aby zamówić coś przy kontuarze trzeba było właściwie stanąć na palcach, tak był wysoki. Panował tam niepowtarzalny klimat, czas płynął wolniej, świetnie prowadziło się długie rozmowy. Wspomnienie tego miejsca było punktem zaczepienia do napisania piosenki. „KIMCHI” pachnie latem. Akurat na jego zakończenie – by złapać promień słońca, o ostro-słodkim smaku”.

Sam tytuł piosenki dobrze oddaje charakter utworu. Mocne synthowe brzmienia nadają piosence świeżości, a beat w refrenie nie pozwala usiedzieć w miejscu. Brzmi świeżo i pulsuje energią. Pikantny smak relacji między partnerami, jak ostre kimchi, w świecie odbitym w barowym lustrze, z nieoczywistą puentą. Jesteście ciekawi? Posłuchajcie sami.

Bovska po raz trzeci mówi Wam głośne „Cześć” a wraz z nowym krążkiem zaprasza na jesienną ogólnopolską trasę koncertową:

14.10.2018 - Bezsenność, Wrocław

18.10.2018 - Klub Forty Kleparz, Kraków

20.10.2018 - Tama, Poznań

21.10.2018 - Teatr Variete Muza, Koszalin

26.10.2018 - ZOK Hydrozagadka, Zielona Góra

27.10.2018 - Soda Underground Stage, Łódź

09.11.2018 - Dom Kultury, Lublin

10.11.2018 - Królestwo, Katowice

16.11.2018 - Klub Gwint, Białystok

23.11.2018 - K4, Szczecin

24.11.2018 - Sfinks700, Sopot

25.11.2018 - Niebo, Warszawa