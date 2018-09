Debiutancka płyta Wieloryba po raz pierwszy na CD i winylu

Zespół Wieloryb powstał w 1994 r. Działał wtedy w składzie Paweł Kmiecik, Robert Suszko i Maciej Żabczyński. Gdańscy artyści wpisywali się wówczas w nurt electro–industrialu, którego ikonami są D.A.F., Front 242, Nitzer Ebb i Skinny Puppy.



Wieloryb na swojej pierwszej kasecie „1” (1994 R.) zaproponował autorską wersję Electro Body Music (EBM), a dziką agresją i bezkompromisowością bił na głowę nagrania klasyków gatunku. Przy całym swym radykalizmie, utwory wypełniające kasetę cechowała rzadko spotykana w tego typu muzyce nośność. Zapewne dlatego debiut zespołu osiągnął artystyczny sukces, łącznie z nominacją do Nagrody Muzycznej Fryderyk w 1994 r. Materiał nigdy nie został wydany na płycie CD ani na winylu. Niewielki nakład rozszedł się bardzo szybko i równie szybko zyskał w kręgach alternatywnych status kultowego.



Po niemal ćwierćwieczu „1” ukazuje się wreszcie na winylu i CD w starannej reedycji Requiem Records (requiem-records.com) i mistrzowskim masteringu Marcina Bocińskiego. Debiut Wieloryba zachował w nowym wydaniu pierwotną, oszczędną szatę graficzną.

Tekst: Marek Horodniczy

1.Crash Out

2.Bum Bum - Sorry Up

3.Puge I Is Herei

4.Prowe Lead Me

5.Coma–Aktiv

6.(She's) Automatic

7.T.T.T. Time Time Time

8.Mad Man

9.S.W.M.

10.Itsa Yetsa - Mr. Double

11.Something Elastic

12.Cavalcados

Wykonawcy

Robert Suszko: samplers

Paweł Kmiecik: drums

Maciej Żabczyński: vocal

Tomasz Pietras: concert composition: keyboards

Jaromir Młyński: multimedia

Produkcja:

Nagrano w ZMORA-STUDIO, Gdynia | 1994

Reżyser dźwięku, mix: Andrzej „Zmora” Rdułtowski, Dr Hackenbush

Projekt okładki: Leszek Kunicki | 1994

Projekt graficzny i pre–press: Łukasz Pawlak | 2018

Re-master: Marcin Bociński | 2018