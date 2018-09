Administratorr Electro przedstawia "Niewybuchy"

Zespół tak anonsuje nowy teledysk: "Poznajcie historię pewnego morderstwa w świecie androidów oraz milicjanta ze specjalnej jednostki 1010".

"Niewybuchy": https://youtu.be/PAQt0uzhCw4

Nowa płyta, tak jak poprzednie wydawnictwa, odnosi się do autobiograficznych motywów z życia Bartosza „Administratorra” Marmola. Tym razem za tło dla tekstów posłużyły historie zaczerpnięte żywcem ze Stadionu Dziesięciolecia, gdzie w plecakach wielu osób zamiast mądrych książek znalazły się butelki z lewym alkoholem, ukraińskie papierosy i wszystko inne co można było tam kupić. ADMINISTRATORR ELECTRO zdążył nas już przyzwyczaić do charakterystycznego stylu swoich tekstów, które odgrywają główną rolę w twórczości grupy i ten schemat będzie kontynuowany w „Przemytniku”.

„Pod względem muzycznym udało się nam osiągnąć rezultat, który wymarzyłem sobie w momencie założenia AE – mówi Bartosz „Administratorr” Marmol - czyli klasyczne elektro z dobrymi polskimi tekstami. Każda płyta AE przybliżała nas do tego momentu i słychać tam ewolucje muzyczną, która zaprowadziła nas właśnie do Przemytnika”. Podobnie jak w przypadku poprzednich płyt za produkcję muzyczną albumu odpowiada Magda i Robert Srzedniccy z warszawskiego studia Serakos.

ADMINISTRATORR ELECTRO (AE) to warszawska formacja alternatywna, która czerpie inspiracje z bogatej tradycji muzyki elektronicznej lat osiemdziesiątych. Zespół powołany został do życia w 2013 r. roku przez Bartosza „Administratorra” Marmola, który poza AE tworzy razem z Lesławem (Komety) projekt Piosenki o Warszawie (Lesław i Administratorr) oraz swoją macierzystą formację Administratorr. Administratorr Electro współtworzą również Paweł Kowalski (bas, chórki, instrumenty klawiszowe) znany z takich formacji jak Stop mi, Latające Pięści, Amarok oraz Kuba May (perkusja elektroniczna), "muzyczny kameleon", będący rytmiczną podporą wielu grup na polskiej scenie muzycznej.

Administratorr Electro wydał do tej pory dwie płyty: w 2014 r. ukazał się debiutancki album „Sławnikowice - Zgorzelec 17:10” (wyd. Jimmy Jazz Records), w 2016 roku światło dzienne ujrzała druga płyta zespołu pt. „Ziemowit” (Jimmy Jazz Records).

Administratorr Electro to również energetyczne i żywiołowe występy na żywo. Pierwszy oficjalny koncert zespołu odbył się w Studio im. Agnieszki Osieckiej (Program Trzeci Polskiego Radia) 22.05.2014 r. Od tamtej pory zespół zagrał wiele koncertów w całej Polsce dzieląc scenę z wieloma zespołami (min. Komety, Romantycy Lekkich Obyczajów, Das Moon).