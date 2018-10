Beyond The Event Horizon na jesiennej trasie po Polsce

Na trasie promowane będzie drugie już w dorobku grupy wydawnictwo, które ujrzało światło dzienne w połowie marca 2018. Zespół wykonywać będzie w całości materiał z nowej EPki „FAR” oraz zaprezentuje swój stały repertuar z debiutanckiej, wydanej w 2014 roku płyty „Event Horizon”. Podczas pierwszych trzech koncertów zespół pojawi się w roli supportu przed szwajcarską ikoną instrumentalnego grania Leech oraz Thesis. Na kolejnych koncertach Beyond The Event Horizon zagra u boku zaproszonych gości: Moanaa, November Might Be Fine, Megaraż oraz TIDES. Bilety będą do kupienia w klubach w dniu koncertu oraz na stronie zespołu bteh.net.

18.10.2018 - Gdańsk (PL) / Wydział Remontowy

19.10.2018 - Słupsk (PL) / Motor Rock Pub

20.10.2018 - Zgierz (PL) / Agrafka

26.10.2018 - Będzin (PL) / Latawiec

27.10.2018 - Wrocław (PL) / Ciemna Strona Miasta

Jednocześnie zespół zaprezentował kolejny singel promujący "FAR" - kompozycję "Spiral": https://youtu.be/-4Gw58gj3aU