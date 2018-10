Dziś premiera nowej płyty Samych Suk

Oto, co Same Suki piszą o nowym albumie "Ach, Mój Borze":

"Płyta ACH, MÓJ BORZE to podsumowanie naszej zespołowej pracy ostatnich trzech lat –wspaniałych, burzliwych, pełnych podróży i muzyki. Razem obserwowałyśmy zmieniający się dookoła nas świat i czerpałyśmy inspirację do tworzenia nowych, pełnych kobiecej siły piosenek.

Punktem wyjścia są dla nas polskie melodie ludowe - te zasłyszane na podwórkach, te nauczone

w rodzinnym domu i te znalezione w książkach etnograficznych. Dopisujemy do nich własne teksty, śpiewając o tym, co tu i teraz - tak jak robiono to dawniej. O tym co nas łączy, dzieli, porusza, roztkliwia, daje siłę do bycia sobą. Na płycie znajdzie się też parę piosenek do fantastycznych tekstów tradycyjnych. Oprócz znanego już instrumentarium, m.in. naszej matczynej suki biłgorajskiej, na krążku pojawią się nowe instrumenty - kaszgarski rawap, lira grecka, log-drum, baraban, bodhran, djembe, kazu. Na płycie ACH, MÓJ BORZE wciąż będziemy mówić swoim własnym głosem o tym, co tu i teraz, ponieważ nadal pragniemy grać własną, niczemu i nikomu niepodporządkowaną muzykę. Muzykę, która powstaje z chęci wyrażania siebie taką, jaką się jest, bez cenzury".

Utwór "No Name" zapowiadający drugą płytę Samych Suk: https://youtu.be/P0zrY03IkAM

Same Suki to kobieca formacja folkowa grająca muzykę kobiet z miasta inspirowaną muzyką ludową; muzykę kobiet, które nie boją się sięgać do źródeł, żeby śpiewać swoim głosem o tym co tu i teraz. Nazwa związana jest z występującą w niej suką biłgorajską – staropolskim instrumentem smyczkowym. Zespół powstał z radości życia, z pasji i pragnienia grania własnej, niczemu i nikomu niepodporządkowanej muzyki. Z chęci wyrażania siebie taką jaką się jest, bez cenzury. Same Suki powiadają codzienne historie w zupełnie nietradycyjny sposób.

Zespół wykorzystuje w niekonwencjonalny sposób etniczne instrumenty akustyczne takie jak cajon, bendir, suka biłgorajska czy wiolonczela w połączeniu z nietradycyjnym wokalem sięgającym m.in. po teatralne środki wyrazu.

W październiku 2013 ukazał się debiutancki krążek zespołu "Niewierne".

Mają w swoim dorobku kilka nagród na najważniejszych festiwalach folkowych w Polsce:

- w maju 2012 Same Suki zdobyły nagrodę specjalną w konkursie Polskiego Radia Nowa Tradycja – sesje nagraniowe w studiu polskiego radia ufundowaną przez Program 2 Polskiego Radia.

- w czerwcu 2013 wygrały konkurs Dragon Folk Fest w Poznaniu zdobywając Złotą Fujarę.

- w grudniu 2013 zdobyły II mijesce oraz Nagrodę Publiczności na Scenie Otwartej festiwalu Mikołajki Folkowe w Lublinie

- w listopadzie 2013 otrzymały Nagrodę dla Najciekawszego Zespołu Polskiego Roku 2014 na festiwalu TransVocale we Frankfurcie nad Odrą / Słubicach

- teledysk do piosenki "VillageAnka" został Najlepszym Teledyskiem Folkowym roku 2015.

Płytę ACH, MÓJ BORZE nagrał następujący skład:

Magdalena Wieczorek – wokal, gitara, kazu

Helena Matuszewska – suka biłgorajska, głos

Marta Sołek - suka biłgorajska, lira grecka

Justyna Meliszek – wiolonczela, chórki

Patrycja Napierała – bębny obręczowe, cajon, log-drum, baraban, djembe, stopa perkusyjna, perkusjonalia

Wydanie "Ach Mój Borze" jest jednocześnie pożegnaniem z dotychczasowym, pięcioosobowym składem zespołu. Niedawno z Samych Suk postanowiły odejść Marta Sołek i Justyna Meliszek. Serca poniosły je w inne muzyczne strony świata.