Krakowska Noibla z teledyskiem do "Atlantis"

Utwór „Atlantis” to opowieść o tak trudnych do zrealizowania marzeniach i pragnieniach:

"... Jak nurt wody zatopię się głęboko,

Z klifów naszego życia,

Zostawiwszy wszystkie tak oczywiste rzeczy,

Bądź sobą, skacz głęboko,

Nie zapomnij zamknąć oczu !!! .."

"Atlantis": https://youtu.be/VDhJuwD327g

Za produkcję teledysku odpowiada Robert Słuszniak. Podczas pracy nad klipem nieprzeciętnym talentem tanecznym wsparli zespół: Alicja Matuszczyk i Patryk Połętek - tancerze Klubu Tanca Professional Dance Glogoczow, odnoszacy sukcesy na turniejach krajowych i międzynarodowych. W teledysku wystąpili również mali i duzi aktorzy: Julia , Michał i Wojtek oraz muzycy : Darek Rybka (saksofon sopranowy), Krzysztof Wyrwa (gitara basowa), Kasia Sobkowicz-Malec (śpiew), Leszek Jarzębowski (gitara), Krzysztof Malec (klawisze)



Teledysk powstał we współpracy z: Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach.

Krzysztof Malec (instrumenty klawiszowe) tak opowiada o albumie "Hesitation": Trudno jest opowiadać o dźwiękach, dlatego zawsze staram się odsyłać i zachęcać do posłuchania choćby fragmentów utworów, które zamieściliśmy na naszej stronie, na FB oraz YOUTUBE. Zagraliśmy i zaśpiewaliśmy muzykę naturalną, bliską w odbiorze, tak aby można było poczuć emocje zawarte w tekstach. Nie lubimy hałasu i to słychać, natomiast uwielbiamy przestrzeń w aranżacji. Tak też zbudowaliśmy utwory, każdy dźwięk który jest nagrany jest ważny, wszystkie inne przypadkowe, odrzuciliśmy podczas miksów. Dzięki temu dźwięki które pozostały mają przestrzeń aby zabrzmieć, linie melodyczne wokali mają przestrzeń, mogą zachwycić niuansami i smaczkami. Właśnie te „smaczki” to jest to co lubię najbardziej. Jednak aby je usłyszeć, aranżacje utworów muszą być idealne – do tego dążyliśmy nagrywając „Hesitation”.