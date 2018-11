Farben Lehre mówi "Dobranoc"

Singel "Dobranoc": https://youtu.be/4Z-aqV7PYjE

Album "Stacja Wolność" to trzynasta płyta studyjna w dyskografii płockiej grupy, a zarazem jedenaste wydawnictwo z premierowym materiałem. Zespół tak opowiada o zawartości tego krążka:

"Największy akcent postawiliśmy na dynamikę i melodyjność, praktycznie wszystkich 15 utworów. Proste, ale zróżnicowane, wpadające w ucho, a przy tym zagrane z dużą energią i pazurem piosenki, to nasza artystyczna propozycja na wszelakie dziwactwa dzisiejszej rzeczywistości. Już

niebawem takie kawałki jak, m.in.: 12 pytań, Marionetka, Ali-Baba, Metafory, Dobranoc czy tytułowa Stacja Wolność staną się nieodłącznym elementem w koncertowej setliście FARBEN LEHRE.

Większość nowych tekstów stanowi bezpośrednie odniesienie do współczesnych realiów, a momentami mocne słowa są naszą szczerą reakcją, tudzież odpowiedzią na wszystko co spotykamy wokół i obserwujemy na każdym kroku. Sam tytuł Stacja Wolność wyznacza konkretną płaszczyznę przekazu, w której kluczowe są takie hasła jak: Prawda, Muzyka, Szacunek oraz tytułowa Wolność. Dla

równowagi, oprócz typowo walczących, dynamicznych utworów, na płycie pojawiają się również bardziej spokojne kawałki, tzw. wisienki na smacznym torcie, choć zdecydowanie nie przesłodzonym. Niektóre z nich mogą stać się dla słuchaczy płockiego kwartetu niemałym zaskoczeniem. Utwór finałowy Ludzie we mgle, liryczne Metafory czy akustyczno-baśniowe Przebudzenie, to całkowicie nowa artystyczna

jakość w twórczości chłopaków z Mazowsza...".

W przeciwieństwie do poprzednich trzech wydawnictw Farben Lehre, tym razem zespół postanowił nowy materiał nagrać bez gości, we czwórkę, a jedynym zaproszonym gościnnie muzykiem okazał się niezastąpiony, energetyczny i szalony skrzypek, Michał Jelonek. Warto też zauważyć, że po raz pierwszy w studio (w szeregach FARBEN LEHRE), przy bębnach zasiadł nietuzinkowy, doświadczony pałker - Gerard Klawe znany chociażby z Rezerwatu, Moskwy czy Closterkeller.