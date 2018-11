Sosnowski się "Gniewa"

Klip do tego utworu przygotowała Marta Kacprzak, zdobywczyni wielu nagród, autorka kultowego teledysku do "Missisipi w ogniu" zespołu Organek, znana też ze współpracy z takimi twórcami jak m.in. Wojtek Mazolewski, Paulina Przybysz, niXes, czy Coma. Autorka klipu tak opowiada o historii jego powstania:

- Obraz do „Gniewu" to impresja złożona z obrazów zachodniej Kanady, gdzie w podróży spędziłam miesiąc. W cieniu góry Mt Currie, całe we mgłach, jest takie miejsce, gdzie mieszkają niezwykli ludzie: czujni, wrażliwi, dobrzy, dźwigający jednocześnie dramatyczny bagaż doświadczeń poprzednich pokoleń - rdzenni mieszkańcy północnej Ameryki, społeczność Lil’wat Nation. To była dla mnie szczególna podróż pod wieloma względami. Zbiegła się w czasie z ukazaniem się albumu „The Hand Luggage Studio” Sosnowskiego. W kontekście samotnej podróży i tych niezwykłych, napotkanych po drodze okoliczności, szczególnie dobrze komponował się w słuchawkach utwór „Gniew”. Nie planowaliśmy tego teledysku, ale okazało się, że ten utwór połączył moją podróż, ludzi dookoła, splot zbiegów okoliczności, a nawet naszą z Sosnowskim wspólną słabość do serialu „Przystanek Alaska”. Efektem jest ten impresyjny teledysk, który wciąga nas do świata w cieniu góry Mount Currie.

"Gniew: https://youtu.be/Er5ZHKE5aYg

Sosnowski (Bart Sosnowski), warszawski muzyk, kompozytor, doświadczony gitarzysta, znany ze swojego charakterystycznego, zachrypniętego wokalu. Jego debiutancka płyta została zarejestrowana w całości na sprzęcie, który mieści się w jednej torbie podróżnej - stąd jej nazwa: "The Hand Luggage Studio”. To mieszanina wpadającego w ucho, energetycznego roots rocka, bluesa, bluegrassu z elementami country. Jego koncerty to rodzaj live act-u, w którym opowiada o swoich piosenkach, śpiewając i grając nie tylko na gitarze lub banjo, ale akompaniując sobie też jedną nogą na bębnie basowym (stopie), a drugą na tamburynie.

Jego poprzednie single, Where Do We Go i Głową w dół, nie tylko podbiły serca wielu słuchaczy, ale także zdobyły uznanie dziennikarzy muzycznych, m. in. Bogdana Fabiańskiego, Piotra Kaczkowskiego, Bartka Koziczyńskiego, Wojciecha Manna, Piotra Metza, czy Piotra Stelmacha.

