Made In Poland z nowym singlem z albumu "Kult"

"Przejąć kontrolę nad wszystkim/ustawić na ulicach głośniki/ubrać wszystkich tak samo".

Made in Poland po raz kolejny śpiewa o systemie totalitarnym, nie liczącym się z prawami jednostki i zasadami demokracji. Piotr Pawłowski, basista Made In Poland, napisał ten tekst w roku 1984. Po wielu latach ten utwór doczekał się w końcu wersji studyjnej. Oto ona:

"Oto Wasz Program": https://youtu.be/Fa0p0gsRps8

Po entuzjastycznie przyjętych koncertach legendy zimnej fali na Off Festival i Castle Party doczekaliśmy się nowego wydawnictwa Made In Poland.

O tej płycie będzie się mówiło - zarówno za sprawą jak zawsze odpowiednio mrocznej i niełatwej muzyki jak i porażających swoją aktualnością tekstów. Made in Poland na płycie "Kult" bezlitośnie obnaża kłamstwa i hipokryzję władzy, pokazując jednocześnie alienację jednostki w coraz mniej przyjaznym świecie. To obraz państwa, w którym do władzy dochodzą fanatyczni politycy, opisany uniwersalnym językiem.

Artur Hajdasz i Piotr Pawłowski do obecnej edycji swojego zespołu zaprosili swoich trójmiejskich przyjaciół - wokalistę Rafała Jurewicza, gitarzystę Michała Miegonia i multiinstrumentalistę Michała Młyńca.

Album "Kult" ukazał się 5 października, nakładem Anteny Krzyku, w wersji CD w dwóch wersjach językowych oraz LP w angielskiej wersji językowej.