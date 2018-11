ATME przedstawia premierową kompozycję "Obsessed"

Obsesje, manie, halucynacje, fiksacje, opętanie. Czy tylko w głowie czy w rzeczywistości nieurojonej? Kroczą wraz z nami od zarania historii człowieka - od narodzin naszych przodków. "Obsessed" - to nowy owoc współpracy muzyków z zespołu ATME. Tym razem „obsesją" twórców stał się temat "czarnego złota" i błędnego koła przemocy, woli zniewolonej, opętanej pogonią za dobrobytem. Przekaz nie jest natrętnym „protest songiem” ani też swoistym "know how" torującym poglądy, ale raczej zaobserwowanym wycinkiem współczesnego świata. Odartymi z kurtuazji, refleksją i sygnałem dla tych, którzy rzeczywiście mogą wnieść zmiany. Powyższy opis nie jest jednak w stanie oddać tego, czego można doświadczyć słuchając tej wyjątkowej kompozycji. Wraz z muzyką otrzymujemy od zespołu videoclip do utworu „Obsessed”, który został zarejestrowany podczas żywiołowego „live session” we wrocławskim studiu unIQ Sound w lipcu 2018 r. Nad realizacją dźwięku czuwał ponownie Marek Dziedzic, który współpracował już z ATME przy debiutanckim albumie „State of Necessity”. Natomiast ujęcia kamery i montaż są dziełem Jędrzeja Zatora, który uchwycił energię i emocje podczas sesji nagraniowej zespołu.

"Obsessed": https://youtu.be/RHYtvFP_OwM

Muzyka zespołu ATME to doświadczenie przestrzeni. To początek drogi do korzeni, do jedności z muzyką, sobą i otoczeniem.

Jeśli ktoś uważa, że w muzyce usłyszał już wszystko, to nie słyszał jeszcze o ATME. Wrocławska grupa ATME od 2013 roku aktywnie działa na polskiej i zagranicznej scenie muzycznej. Zespół tworzą cztery zintegrowane osobowości szukające własnej drogi w muzyce, co ujawnia się w różnorodnym stylu gry, zmiennym metrum oraz złożonych strukturach kompozycyjnych. Teksty utworów malują ezoteryczny obraz świata gdzie mistycyzm łączony jest analizą ludzkiej natury.



„Nasza muzyka nawiązuje do szeroko pojętego rocka, elementów muzyki etnicznej i metalu progresywnego, aczkolwiek staramy się nie zamykać na jeden konkretny gatunek muzyczny. Ważna jest dla nas wolność treści i formy. Improwizujemy zarówno na próbach jak i na koncertach, a poprzez taki sposób tworzenia staramy się opuścić strefę komfortu na rzecz poszukiwań własnego unikatowego brzmienia i charakteru – opowiadają muzycy ATME.



W 2015 roku, po wygranym konkursie na Festiwalu im. Pawła Bergera w Kaliszu, ATME wydało własnym sumptem EP-kę koncepcyjną zatytułowaną „Forgiving Myself”. W lipcu 2016 światło dzienne ujrzał wideoklip do akustycznej wersji utworu Trickster.

Pierwszy album długogrający ATME zatytułowany „State of Necessity” został ukończony w grudniu 2017 roku i wraz z lyrics video do utworu „(un)cut Thoughts” przedstawiony fanom. Oficjalna premiera dystrybucji fizycznej oraz elektronicznej miała miejsce w marcu 2018 roku. ATME ma na koncie występy na koncertach i festiwalach w Polsce oraz m.in. w:

Niemczech, Belgii, Holandii i Czechach.