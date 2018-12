Pierwsza zapowiedź nowej płyty Listu Otwartego

Album „Hologramy” jest zdecydowanym odejściem od hip-hopowych korzeni grupy, która skręciła w stronę brzmień mocniejszych, gitarowych. Mieszanka rocka progresywnego, muzyki eksperymentalnej, miejscami zahaczającej o jazz czy trip-hop idąca w parą z elektroniczną przestrzenią i poetyckimi tekstami tworzy ciężki, na wskroś oryginalny i bardzo tajemniczy klimat. Bardzo trudno wrzucić jest „Hologramy” do gatunkowej szuflady, co jest jednocześnie odważnym jak i ryzykownym zabiegiem.

Na płycie pojawili się znakomici goście: Alicja Kruk (z zespołu Oho!Koko), Asia Fostiak (Fickle Vibe), Maciej Cybulski (ex-Chorzy, ex-The Pimps), Tomasz Licak (The Ears), Jakub Skowroński i Arkadiusz Głogowski.

"Anteny": https://www.youtube.com/watch?v=kcBcEyPAMhI

Płyta „Hologramy” zostanie wydana 11 stycznia 2019 roku przez Soul Records.

Szczeciński kwartet powstał w 2014 roku. Od początku założeniem grupy było przełamywanie barier gatunkowych w muzyce i konsekwentnie tej dewizy się trzymają. Wydana w 2017 roku płyta "Bałagan", będąca mieszanką jazz-hopu, rocka progresywnego i elektroniki została wyjątkowo dobrze przyjęta przez dziennikarzy muzycznych w Teraz Rocku, Magazynie Gitarzysta, Magazynie VAIB, Polskim Radiu Czwórka i wielu innych. Krytycy zwrócili również uwagę na teksty, których autorem jest lider i założyciel - Bartłomiej Mieżyński. Naszpikowane metaforami, doprawione szczyptą poezji wersy, nakreślające na "Bałaganie" wizję społeczeństwa przyszłości zostały docenione również przez Związek Literatów Polskich, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zaproszeniu zespołu na wydarzenie "Mistyczny Performance - Siła Żywiołów", organizowane w Starej Rzeźni w Szczecinie.

Jacek Gawłowski (odpowiedzialny za mastering płyty): „Miałem przyjemność masterować płytę „Hologramy” zespołu List Otwarty. Materiał niezwykle oryginalny w swojej formie gdyż będący połączeniem progresywnego rocka z elementami ciężkiego rocka oraz hip hopu. Brzmienie bez barier, bez konwenansów. Dobre teksty stanowią dodatkowy atut tego albumu.

Całość podana artystycznie, niekomercyjne, ale wśród gęstych form można też doszukać się dobrych melodii jak np. w utworze “Anteny” gdzie linia wokalna przewodzi w finale. Polecam tę płytę tym, którzy szukają muzyki innej, alternatywnej do tej, która w dzisiejszych czasach dominuje anteny rozgłośni radiowych”.

Media o debiutanckim albumie "Bałagan":

Teraz Rock: "(...) cały ten "bałaganiarski" koncept ma szansę trafić zarówno do fanów ambitnego rapu, jak i rocka. W pełni na to zasługuje"

Magazyn Gitarzysta: "Debiut Listu Otwartego to zaledwie 35 minut, ale gwarancja, że materiał przynajmniej kilkakrotnie zaskoczy jest stuprocentowa. Z tą muzyką jest jak w tytule, Mieżyński i Więcław nabałaganili stylistykami i inspiracjami. (...) "Bałagan" to przyjemny i ciekawy materiał, składający przy okazji obietnicę, że List Otwarty jest w stanie nagrać płytę przynajmniej o klasę lepszą."

Magazyn VAIB: "Utwory na "Bałaganie" są nasycone treścią - przepełnione metaforami, inteligentnymi odniesieniami, zróżnicowanymi opisami. (...) List Otwarty to zespół, który możemy postawić obok takich tworów, jak Sarcast czy Bitamina, ale mimo wszystko styl, jaki reprezentuje, najbardziej odbiega od naszego hip-hopowego środowiska."

Tak dużo genialnej muzyki: "List Otwarty - duet mający do zaproponowania muzykę, której nie przyczepi się policja bitowa (czy jak tam się nazywa ten najnowszy wymysł polskich fejsbuków) i teksty proszące się o komentarz szerszy niż 'props'"

Noisey Polska: "List Otwarty to punkowa dynamika schowana za jazz-hopową elegancją. (...) Pasuje to do niewesołych tekstów, melorecytowanych raczej niż rapowanych przez Mieżyńskiego. Zdarza mu się retoryka tak swobodna, że aż prawie slamowa."

Wybieram Kulturę: "(...) połączenie ogromnych pokładów emocji przekazywanych w lirykach "Bałaganu", jego finezyjne, zróżnicowane stylistyczne kompozycje oraz nieopisana w nich moc dała nam naprawdę wyśmienitą alternatywno-hip-hopową mieszankę, na którą wielu z Was bez wątpienia zwróci uwagę."

Muzyka w moich oczach: "List Otwarty to zespół, który tworzy ambitną muzykę dla wymagających słuchaczy, którzy posiadają więcej niż dwie szare komórki. To może być niezwykłe koncertowe widowisko."

Foto: Maciej Gorgoń