Protest song od warszawskiego Lorien

Wszelkie drastyczne obrazy wykorzystane w klipie mają za zadanie uświadomić, jak wielka jest dziś skala tych zjawisk, i pokazać, jak niszczycielską moc ma wojna. Wybór dnia premiery (rocznica wybuchu stanu wojennego) był jak najbardziej celowym zabiegiem.

"Stop Wojnie": https://youtu.be/az0uBbNF1DI

Lorien to zespół dobrze znany koneserom mrocznego rocka za sprawą aktywnej działalności w latach 1995-2005. Grupa regularnie wówczas koncertowała i występowała na festiwalach. Jej nagrania obecne były w radiu i telewizji, a pozytywne recenzje dwóch pierwszych płyt ("Lothlorien", 1998 i "Czarny Kwiat Lotosu", 2002) znalazły się w wielu portalach i czasopismach muzycznych.

Po ośmiu latach przerwy Lorien wznowił działalność i ze świeżą energią przystąpił do pracy nad nowym materiałem. W dzisiejszych muzycznych rozwiązaniach muzycy LORIEN sięgają nie tylko do gotyckich korzeni. Wśród inspiracji muzycznych wymieniają zespoły reprezentujące bardzo różne gatunki (m.in . Dead Can Dance, Tricky, Faith No More), a ich twórczość to szeroko pojęty rock alternatywny, w którym pobrzmiewają echa trip hopu, metalu, folku i muzyki orientalnej. Całości dopełniają niezwykle klimatyczne teksty Ingi Habiby, w których przeplatają się zarówno wątki o charakterze ogólnym (religia, kultura, relacje międzyludzkie), jak i te o charakterze osobistym.

Ostatnie lata działalności upłynęły pod znakiem świetnie przyjętych koncertów (bardzo dobra recenzja jednego z występów w czasopiśmie "Teraz Rock") granych wspólnie między innymi z zespołami: Opozycja, Batalion d'Amour, Artosis czy Pornografia.

Foto: Grzegorz Bak