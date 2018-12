Warszawska Cytadela wędruje "Do Źródeł Mroku"

CYTADELA to jeden z najważniejszych zespołów tzw. polskiej nowej fali. W zespole grali tacy muzycy jak: Sidney Polak (T-Love), Mikis Cupas i Marek Chrzanowski (Wilki), Marek Kanclerz (Gardenia), Maciek Wyrobek. Znana na przełomie lat 80/90-tych ubiegłego stulecia jako legenda rodzimego undergroundu, przeżywa drugie wcielenie od 2004 roku, po wydaniu płyty „Gdy idę przez most". Płyta ta, jak i dwie następne („Królowa Śniegu" 2006, "RED SQL" 2009) były próbami przeniesienia estetyki nowej fali w wiek dwudziesty pierwszy. Śmiało wychodząc z getta ponurych brzmień lat 80-tych, CYTADELA mocno odcina się od tęsknoty za latami 80-tymi i PRL-em, zjednując sobie tyluż zwolenników co przeciwników. W 2010 roku ukazał się album "Bękart", nagrany i wydany wraz z muzykami zespołu TZN XENNA. W latach 2012-2016 ukazały się trzy płyty sygnowane logiem VUJEKVASYL, będących pewną odskocznią od nowofalowej estetyki Cytadeli. W 2018 roku Cytadela powróciła w nowym składzie i z nową płytą.

Teledysk "W Tył Zwrot!": https://youtu.be/J1OIDCEh6nA

Płyta "Do Źródeł Mroku" jest szóstym oficjalnym albumem zespołu. Tym razem zespół przedstawia dziesięć nowofalowych piosenek w nieco przystępniejszej niż zwykle formie – mogących spodobać się nie tylko wąskiemu gronu undergroundowych słuchaczy. Płyta zabierze nas w podróż „Do źródeł mroku”...

20 grudnia (czwartek) CYTADELA wystąpi na koncercie promocyjnym w warszawskim klubie Proxima: https://www.facebook.com/events/303822790459013/

Zespół:

Tomasz Wasyłyszyn – śpiew, bas

Sławomir Kazulak – bębny, instrumenty perkusyjne

Michał Gagucki – gitary

Adam Wasilkowski – pianino, syntezatory

Ponadto w nagraniach wzięła Anna Ozner – sopran.