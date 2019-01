Pierwsza zapowiedź debiutu Inner Rival

INNER RIVAL powstał w maju 2017 roku w Warszawie z inicjatywy Filipa Zielińskiego (Ex-Dianoya) oraz Janka Niedzielskiego (Ex-Dianoya). Pomysł na powstanie projektu grającego rockową muzykę w akustycznym wydaniu powstał jednak znacznie wcześniej, zaraz po europejskiej trasie Dianoyi z zespołem Riverside w 2013 roku. Do nagrania debiutanckiej płyty INNER RIVAL zatytułowanej „Inner Rival”, muzycy zaprosili wieloletniego przyjaciela, perkusistę Adama Łukaszka na co dzień grającego w zespole Votum. Po ponad rocznej pracy nad materiałem muzycy postanowili zarejestrować materiał w Studiu Serakos pod okiem Roberta i Magdy Srzednickich oraz Pawła Janosa Grabowskiego z JNS Studio. Muzyka którą tworzy INNER RIVAL to rock podszyty duchem lat 90-tych. W brzmieniu zespołu słychać inspiracje takimi zespołami jak Alice In Chains, Red Hot Chili Peppers, A Perfect Circle, Pearl Jam, Screaming Trees czy Blind Melon. Debiutancki album zawiera dziesięć kompozycji o zróżnicowanej ale spójnej stylistyce. Premiera płyty planowana jest na luty 2019, zaraz po niej INNER RIVAL zamierza promować album na żywo.

"A Lot!": https://youtu.be/Qr_VC1hFyX4