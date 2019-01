KARI powraca z nowym singlem

Oprócz eterycznych wokali Kari, można w tej kompozycji usłyszeć dźwięki prawdziwej harfy, przesterowanych gitar, ksylofonu a nawet gongi. Wszystko to zostało spojone elektronicznym beatem w refrenie piosenki. Za produkcję muzyczną odpowiedzialni są: K.r.o.s.s. (Kyle Ross), Thomas Trueman oraz Ryan Carins, z którymi Kari współpracuje od kilku lat. „Time” powstał w studio w Londynie latem 2018 roku.

Klip "Time": https://youtu.be/s2DHUCyug1k

Singel "Time" można wysłuchać/kupić tutaj: https://bit.ly/2RUgTjo

KARI (Karolina Bis) to polska wokalistka i kompozytorka. Jej twórczość od zawsze przywodzi skojarzenia z takimi artystami jak: Bjork, Agnes Obel, Fever Rey, Sigur Ros, JFDR czy Sylvan Esso. Jej bardzo pozytywnie przyjęty debiut został uznany przez dziennikarzy za przełom na polskiej scenie alternatywnej. Po studiach na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie pracuje nad swoim czwartym albumem studyjnym.

„Time” to piosenka, którą napisałam w czasie bardzo trudnego rozstania. Opisuję w niej momenty niemocy nawiązania dialogu z samą sobą oraz czas ogromnych zmian w moim życiu.

Tak jak mówią słowa refrenu: “Give me more time, then I’ll know. Give me more time. My heart is slow” jedynym rozwiązaniem, które wydawało się słuszne, było przyzwolenie na to, żeby czas zweryfikował prawdę. Kiedy śpiewam “I can hear a cloud of voices” mam właśnie na myśli to zamieszanie w głowie. Często jednak odkrywam, że pomimo chaosu, który często odczuwamy w takich sytuacjach, tak naprawdę dokładnie zdajemy sobie sprawę, co jest właściwą decyzją. Przyjaciel powiedział mi kiedyś: “If you don’t know, the answer is probably a ‘No’”. Miał w tym dużo racji.

Klip wyreżyserował Mikołaj Sadowski. Dzięki połączonym siłom Dobro Films, Lunaparku oraz studia Bites powstał bardzo spójny oraz intymny obraz, który stanowi wizualną metaforę odnajdywania własnego głosu, powracania do korzeni i wewnętrznej przemiany.

Kari w swoim dorobku ma trzy autorskie płyty: “Daddy Says I’m Special” (2011) i “Wounds And Bruises” (2013) oraz „I Am Fine” (2017) (wytwórnia NEXTPOP). Na swoim koncie ma także wielokrotną obecność na playliście BBC Introducing, nominację do Fryderyka w kategorii Debiut Roku, nagrodę magazynu HIRO 2012, nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Songwriterów.

Artystka zagrała wiele koncertów w całej Polsce, w tym na największych festiwalach takich jak: Open’er Festival, Orange Warsaw Festival, Męskie Granie, Free Form Festival, Good Fest, Slot Art Festival, Malta Festival i wielu innych, występując także w większości muzycznych klubów w Polsce.