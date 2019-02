Agressiva 69 wydała winylową reedycję debiutanckiej kasety

Kaseta "Deus Ex Machina" ukazała się w kwietniu 1993 roku nakładem wytwórni SPV Poland. W tym roku ukazała się pierwsza winylowa edycja tego wydawnictwa. Reedycja ukazała się w ramach cenionej Archive Series wydawanej przez warszawską wytwórnię Requiem Records.

Klip "Misery": https://youtu.be/H9eEwXgibqk

Ceniony dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński tak napisał o "Deus Ex Machina":

"Ćwierćwiecze swojego debiutu AGRESSIVA 69 uczciła pięknie i elegancko wydanym winylem w kolorze żółtym. Dźwięk został zremasterowany, więc cała płyta brzmi nowocześniej. Czy musi? Już w momencie wydania, czyli w 1993 roku, była wyjątkowa na polskim rynku. Na początku ukazała się tylko na kasecie, trzy lata później również na kompakcie.

Pamiętacie kilkadziesiąt miesięcy między jesienią 1991 a końcem 1993 roku? Grunge zawładnął muzyką, stał się głównym nurtem odnawiającym trochę zmurszałego rocka. W Polsce również większość młodych chłopaków przebierała się we flanelowe koszule, łapała za gitary i z lepszych lub gorszym skutkiem (przeważnie gorszym) naśladowała Nirvanę, Pearl Jam, Soundgarden czy Alice In Chains.

Nie wszyscy jednak poszli tą drogą. W Krakowie działał już zespół AGRESSIVA 69, który założyli Tomek Grochola i Jacek Tokarczyk. Oni słuchali Young Gods, Ministry czy Einsturzende Neubaten i chcieli grać jak ich mistrzowie. Za własne pieniądze nagrali płytę i wysłali ją do SPV, dużej niemieckiej wytwórni, która właśnie jako jedna z pierwszych zachodnioeuropejskich firm założyła w Polsce swoją filię. Wysłali też kasetę do Jarocina, wówczas najważniejszego polskiego festiwalu muzycznego i, mimo ogromnego zainteresowania (do konkursu zgłosiło się prawie 350 zespołów, co było rekordem w historii festiwalu), zakwalifikowali się na Dużą Scenę. Nie uniknęli krytyki Waltera Chełstowskiego, jednego z dyrektorów festiwalu, który jako jedyny członek jury był przeciwny występowi zespołu i doprowadził do tego, że zamiast przysługujących młodemu zespołowi 15 minut AGRESSIVA 69 zagrała o połowę krócej. Mimo to pod sceną odbyło się regularne pogo.

„Występ przedłużyliśmy o minutę, ale dziś żałuję, że po ośmiu minutach, gdy ludzie się świetnie bawili, nie przerwałem i nie powiedziałem, że pan Chełstowski dał nam tylko tyle czasu na występ. Może ludzie by się sprzeciwili?”, wspomina Tomek Grochola, frontman zespołu.

Tak było 25 lat temu. Dziś zapraszamy do ponownego wysłuchania pierwszej polskiej industrialnej płyty. Przed Wami AGRESSIVA 69 i ich DEUS EX MACHINA"!

DEUS EX MACHINA:

Misery / Agressiva 2069 / Zawieszeni w Próżni / Stary Bóg / Ted Suicide / Zamaskowany / Fast Food / Fire And Water / Deus Ex Machina / Koniec Dnia

AGRESSIVA 69 dziś:

Tomek Grochola – voc, sampler, efekty

Jacek Tokarczyk – gitara, sample, efekty

Robert Tuta – gitara basowa, sample, efekty.

Nadchodzące koncerty zespołu:

02.02. Kędzierzyn Koźle – Kameleon Jazz Club

08.02. Zgierz – Klub AgRafKa

09.02. Jarocin - JOK Jarocin

22.03. Stalowa Wola - Labirynt

23.03. Kolbuszowa - MDK Kolbuszowa

29.03. Kościerzyna – PUB Exodus

30.03. Ciechocinek - Miejskie Centrum Kultury - Kino Zdrój w Ciechocinku

05.04. Ostrów Wlkp. - Wszyscy Śpiewamy na Rockowo w Ostrowskie Centrum Kultury

17.05. Mrągowo - Restauracja & Klub Ceglana

18.05. Olecko - Arts Olecko

11-14.07. Castle Party Festival 2019

19.10. Katowice - Klub Muzyczny Faust - dawniej Korba

02.11. Siedlce - Pięć Sztuk

03.11. Łomża - MDK