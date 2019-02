Administratorr Electro w "Karpaczu"

Jest to emocjonalny utwór będący próbą zapisu bardzo burzliwego oraz bolesnego zakończenia bliskiej i zażyłej znajomości, które miało miejsce w zaśnieżonym i tajemniczym Karpaczu. Muzycznie, utwór utrzymany jest w konwencji synth-popowej, w której główny motyw muzyczny utworzony został z wokalu Marmola przy użyciu samplera.

Klip "Karpacz": https://youtu.be/7KNK0E7nMPo

Sam teledysk do piosenki „Karpacz” to swoiste uniwersum światów, których doświadczyć można było we wcześniejszych klipach Administratorra Electro, których reżyserem i scenarzystą był Tomek Pieniak. Oprócz zdjęć studyjnych zawierają szereg ujęć z koncertu AE, który odbył się we wrześniu 2018r. w Studio im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.

Akcja teledysku toczy się w świecie przyszłości, a jego fabuła oparta jest na dalszych losach znanej z klipu „Niewybuchy” „kobiety android”, która aby móc śnić aplikuje sobie zakazane oprogramowanie o nazwie Administratorr Snów. Sen, który wybrała to koncert Administratorra Electro w trakcie którego wciela w się w role poszczególnych członków zespołu. Niestety również w życiu androidów nie wszystko idzie zgodnie z planem, i w wyniku ujawnieniu się krytycznego błędu oprogramowania do świata bohaterki wkradają się złowieszcze demony znane z teledysku Rzepak. Ich pojawienie się nie może oznaczać klasycznego happy endu.

ADMINISTRATORR ELECTRO (AE) to warszawska formacja alternatywna, która czerpie inspiracje z bogatej tradycji muzyki elektronicznej lat osiemdziesiątych. Zespół powołany został do życia w 2013 r. roku przez Bartosza „Administratorra” Marmola, który poza AE tworzy razem z Lesławem (Komety) projekt Piosenki o Warszawie (Lesław i Administratorr) oraz swoją macierzystą formację Administratorr. Administratorr Electro współtworzą również Paweł Kowalski (bas, chórki, instrumenty klawiszowe) znany z takich formacji jak Stop mi, Latające Pięści, Amarok oraz Kuba May (perkusja elektroniczna), "muzyczny kameleon", będący rytmiczną podporą wielu grup na polskiej scenie muzycznej.

Administratorr Electro wydał do tej pory dwie płyty: w 2014 r. ukazał się debiutancki album „Sławnikowice - Zgorzelec 17:10” (wyd. Jimmy Jazz Records), w 2016 roku światło dzienne ujrzała druga płyta zespołu pt. „Ziemowit” (Jimmy Jazz Records).

Administratorr Electro to również energetyczne i żywiołowe występy na żywo. Pierwszy oficjalny koncert zespołu odbył się w Studio im. Agnieszki Osieckiej (Program Trzeci Polskiego Radia) 22.05.2014 r. Od tamtej pory zespół zagrał wiele koncertów w całej Polsce dzieląc scenę z wieloma zespołami (min. Komety, Romantycy Lekkich Obyczajów, Das Moon).