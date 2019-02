The Black Water Panic Project wyda nową ep-kę

Wszystkie nagrania, choć realizowane w kilku miejscach, miały początek w aranżacjach napisanych najpierw w "TheBWPP Loney Room Studio" przez Zwierzę, jako krótkie jingle mające być podkładem do filmów dla znajomych instruktorów z Iron Church czyli klubu, który jest również główną siedzibą Centrum KettleBell Polska. Frontman zespołu pożegnał się tam ze wszystkimi swoimi nałogami. Krążek ten jest również podziękowaniem dla zaangażowanych w to Trenerów. Niezliczone godziny spędzone na sali pozwoliły na wyczucie wyjątkowej atmosfery tego miejsca. Zaowocowały również wspólnym pomysłem Koszmar Zwierzęcia i Bartłomieja Bolechowskiego (trenera drugiego stopnia SFG), aby krótkie formy muzyczne rozwinąć do pełnych piosenek i zapoznać szerszą publiczność z codziennością tak niesamowitego miejsca, jakim jest Żelazny Kościół, tytułowy "CHURCH ov IRON" z pierwszego utworu na singlu.

Na klip do utworu "Snatch Kiss" trzeba będzie chwilę poczekać, bo TheBWPP, w pełnym studyjno-koncertowym pięcioosobowym składzie, jest mocno zajęty na sali prób uDudzika.pl (gdzie również nagrano wszystkie żywe instrumenty) przygotowując się do koncertu, który odbędzie się 13 kwietnia 2019 roku o godzinie 20 w warszawskim VooDoo Clubie. The Black Water Panic Project dostarczy Wam zasłużonej weekendowej rozrywki jako zespół otwierający koncert na XV lecie stołecznego High Blood Preassure.

Całość singla została zmasterowana przez Marcina "Kwazara" Cisło z Gagarin Studio, oprócz kompozycji nr.3 czyli "Snatch Kiss Raw" (brutalniejszej wersji utworu „Snatch Kiss”) za brzmienie której odpowiada Marcin "Wicia" Dudzicki, znany z takich zespołów jak: Kabanos, Ereles, czy Plan, będący również realizatorem występów TheBWPP na żywo. Do zobaczenia na koncertach!

Tracklista:

1. Church ov Iron

2. Snatch Kiss

3. Snatch Kiss (Raw)

4. Shaking Hands with the Dev

Teledysk "Church ov Iron": https://www.youtube.com/watch?v=cWA1rYIKleQ