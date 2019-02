Neal Cassady czeka na lato

Neal Cassady to energetyczna neo-psychodelia, ładne piosenki poddane garażowej obróbce -powykręcane i rozimprowizowane. Zespół został założony przez Rafała Klimczaka i Marcina Gągole w 2014 roku. Współpraca zaowocowała nagraniem debiutanckiego albumu rok później, gdy do składu dołączyli Michał Dymny, Tomek Głuc i Hanka Harmata. NIGHT HOWLER został wydany dzięki akcji crowdfoundingowej, m.in. w formacie winylowym. Zespół występował pod nazwą Neal Cassady & The Fabulous Ensemble, grali m.in. na festiwalach Soundrive 2016 i Jarocin 2017. Druga płyta, zatytułowana „Later Than You Think” (2018), została wydana nakładem Music Is The Weapon. Album nagrano w odosobnieniu szczawnickiej chaty na górze Średniak. Zespół odszedł od elementów stylistyki folk-rockowej, rozstając się tym samym z Hanką Harmatą i jej harmonijką oraz zrezygnował z drugiego członu nazwy. Neal Cassady obrał kierunek neo-psychodelii, wydłużając formy i wprowadzając elementy improwizacji. Mają za sobą ponad 50 koncertów i sesji radiowych (m.in. w Radiowej Trójce w ramach OFFSESJI) oraz występ w warszawskiej Zachęcie. Utwory zespołu zostały docenione przez wielu dziennikarzy muzycznych: Wojciecha Manna, Piotra Stelmacha, Jarosława Kowala, Anieszkę Szydłowską, Tomasza Żądę. W tym roku planują kolejne wydawnictwa.

Singel "Wait for Summer": https://youtu.be/a9XiedmHG6s

" Ten zespół jest pięknie dziwny. Jakby ktoś nakręcił alternatywny western, dodał muzyki dziwacznej, ulotnej, czymś zatrutej i obsadził w głównej roli wrzeszczące go Nicka Cave’a z okresu Murder Ballads; To jest chore...i dobre! „

Piotr Stelmach w audycji OFFENSYWA

"Na tym etapie wiadomo już, że Neal Cassady są jak sławna walizka Huntera S. Thompsona, w której mieściło się niemal całe laboratorium chemiczne, a jedyne, czego można było być pewnym po zażyciu któregokolwiek ze specyfików, to kompletne zaskoczenie (...)”

fragment recenzji portalu Soundrive.pl