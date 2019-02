Farben Lehre przedstawia "Ali-Babę" i zaczyna trasę Punky Reggae Live 2019

Farben Lehre z ogromną przyjemnością poleca wyjątkowy, animowany teledysk do niezwykłego utworu „ALI-BABA” z najnowszego albumu "Stacja Wolność". To krótka, baśniowa opowieść z krainy Tysiąca i Jednej Nocy. Warto zobaczyć, bowiem to pierwsza tego typu produkcja w ponad 30-letniej historii płockiej kapeli. "ALI-BABA" to bardzo dynamiczny, oparty na orientalnym motywie kawałek z mocno ironicznym i kąśliwym tekstem, który bezsprzecznie nawiązuje do dzisiejszej rzeczywistości. Ewidentny udział w mistrzostwie tej kompozycji ma Michał Jelonek; jego partia skrzypiec swoim kunsztem i pomysłowością nadały całości niepowtarzalnego klimatu oraz typowego, wschodniego charakteru.

Zatem: "Hej ABRAKADABRA - srebrników bez liku, ALI-BABA i czterdziestu rozbójników…"

Teledysk "Ali-Baba": https://youtu.be/kSeUmKJ7tWk

Już jutro w Ostrowie Wielkopolskim rozpocznie się tegoroczna edycja trasy Punky Reggae Live, której główną gwiazdą będzie Farben Lehre.

Oto, co o tegorocznej edycji festiwalu piszą organizatorzy:

"W 2018 roku na polską mapę koncertową, po kilku latach przerwy, powróciła kultowa trasa PUNKY REGGAE Live. Całe przedsięwzięcie okazało się na tyle kreatywne i udane, że postanowiliśmy w tym roku ponownie wyruszyć na wspólne granie, aby na scenach wielu miast kontynuować tę jedyną w swoim rodzaju ideę. PRlive to wyjątkowe wydarzenie, trafiające w różne gusta muzyczne, łączące pokolenia słuchaczy, które z założenia udowadnia, że muzyka to dziedzina, w którym nie ma miejsca na wzajemne podziały, a wręcz przeciwnie - pozytywny przekaz oraz szukanie tego co nas łączy, to coś, co skutecznie nakręca nas do dalszego działania.

Podczas PUNKY REGGAE Live 2019 odwiedzimy łącznie 17 klubów w różnych zakątkach Polski. Startujemy w piątek, 22 lutego, a finał trasy odbędzie się w sobotni wieczór, 13 kwietnia 2019. Tym razem na jednej scenie spotkają się: FARBEN LEHRE, czyli pomysłodawcy całego projektu oraz - znany z poprzedniej edycji - GUTEK, ze swoim zespołem. Trzecim gościem wszystkich koncertów będą, zależnie od miasta, THE ANALOGS lub debiutujący na PRlive, zasłużony zespół CLOSTERKELLER. Każdego wieczoru wystąpi również czwarty zespół w roli supportu.

Bądźcie czujni i pamiętajcie - PRAWDA, MUZYKA, SZACUNEK!".

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/pg/PUNKYREGGAElive



22.02 – OSTRÓW WLKP. / Stara Przepompownia (FL + GUTEK + ANALOGS + LENIWIEC)

23.02 – DĄBROWA GÓRNICZA / Rockout (FL + GUTEK + the ANALOGS + DE ŁINDOWS)

01.03 – CZECHOWICE-DZIEDZICE / Chacharnia (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + SROGO)

02.03 – SKARŻYSKO KAMIENNA / Semafor (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + support)

08.03 – ŁÓDŹ / ŁDK (FL + GUTEK + the ANALOGS + ERELES)

09.03 – GŁOGÓW / Mayday (FL + GUTEK + the ANALOGS + LENIWIEC)

15.03 – SZCZECIN / Kolumba 4 (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + ETA)

16.03 – POZNAŃ / U Bazyla (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + ETA)

22.03 – BIAŁYSTOK / Gwint (FL + GUTEK + the ANALOGS + RAGGABARABANDA)

23.03 – OLSZTYN / Andergrant (FL + GUTEK + the ANALOGS + RAGGABARABANDA)

29.03 – BYDGOSZCZ / Estrada (FL + GUTEK + the ANALOGS + support)

30.03 – GDYNIA / Ucho (FL + GUTEK + the ANALOGS + support)

05.04 – RZESZÓW / Pod Palmą (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + HRABIA)

06.04 – KRAKÓW / Żaczek (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + DIVERSITY)

07.04 – WARSZAWA / Hybrydy (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + ERELES)

12.04 – WROCŁAW / Stary Klasztor (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + LENIWIEC)

13.04 – OPOLE / NCPP (FL + GUTEK + CLOSTERKELLER + LENIWIEC)