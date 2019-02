Dance Like Dynamite z nowym teledyskiem

"Have a Nice Death" pochodzi z wydanego w ubiegłym roku debiutanckiego albumu Dance Like Dynamite "This Funeral Is Sold Out".

Klip "Have a Nice Death": https://youtu.be/hHfl9pyJ0Cg

Zespół Dance Like Dynamite narodził się wiosną 2015 roku w Sopocie i powołali go do życia Krzysztof „Sado” Sadowski /teksty, kompozycje, produkcja, aranżacje, zdjęcia, videoclipy, oprawa graficzna/ z Vulgar oraz Mariusz „Nosek” Noskowiak /produkcja, aranżacje, perkusja, gitary, klawisze/ znany z Blenders i Vulgar . Dołączył Piotr Pawłowski /bas, gitara, klawisze, kompozycje/ z Made In Poland oraz Shipyard i w tym składzie zespół wszedł do studia. Ideą było stworzenie muzyki nie do końca zdefiniowanej, ale będącej miksturą gatunków takich, jak: gothic, cold wave, new romantic, inspirowanej twórczością The Birthday Party, Fields Of The Nephilim, Bauhaus, Siouxsie And The Banshees, Lydii Lunch, Ultravox, The Young Gods, czy Skinny Puppy.

Tematyka tekstów to miłość, śmierć, zdrada, pożądanie, zniszczenie, desperacja, nadzieja. Zespół powstał głównie z myślą o pracy w studio, ale bez wykluczenia działalności koncertowej. Pół roku trwały nagrania do EPki zatytułowanej: „Dying In Slow Motion”, która ukazała się wiosną 2016. Dwa lata później światło dzienne ujrzała pełnowymiarowa płyta „This Funeral Is Sold Out”, na którą gitary nagrał Tomasz „Snake” Kamiński - gitarzysta Dody, grający wcześniej w Golden Life i Red Rooster. Miejsce za bębnami zajął Karol Skrzyński znany ze Sweet Noise i Golden Life.

W grudniu 2018 roku DLD w czteroosobowym składzie Sadowski/Pawłowski/Kamiński/Skrzyński zadebiutował w Sopocie jako zespół koncertowy.

W nagraniach gościnnie udział wzięli:

Agnieszka Duszyńska - wiolonczela

Irek Wojtczak - saksofon, klarnet, flet

Michał Gos - perkusja