Non Violent Communication zapowiada debiutancki album

Zapowiedzią "Obserwacji" jest klip "Kosma" wyreżyserowany przez Pawła Czarneckiego.

"Kosma": https://youtu.be/pKqhVvzarjA

Historia NVC jest krótka i niestety, nie obfituje w dramatyczne wydarzenia. To raczej przykład, w jaki sposób idea jest w stanie przetrwać i zakiełkować w najmniej oczekiwanym momencie. Genezą NVC było spotkanie saksofonisty Rafała Wawszkiewicza (znanego z Merkabah) i Arka Lercha, perkusisty (So Slow, Czerń, Sanity Control). Zderzenie muzycznych światów nastąpiło w zespole So Slow, gdzie Rafał ubogacił swoją grą płyty „Dharavi” (2014) i „3T” (2017). Nikt nie pamięta, kto pierwszy wpadł na pomysł nagrania wspólnej płyty, w każdym razie idea improwizowanego składu pojawiła się jakiś czas temu i czekała na dogodny moment. Ten nastąpił późną wiosną 2018 roku, kiedy po raz pierwszy na sali prób spotkali się Rafał i Arek. Idea nieskrępowanego, improwizowanego lotu ewoluowała przez kilka prób, niejako naturalnie pojawił się basista Łukasz Lembas (So Slow, Bad Light District) i ostatecznie, odpowiedzialny za elektroniczne szumy Michał Głowacki (So Slow, Latające Pięści). Sfinalizowanie tych spotkań nastąpiło 17 lipca 2018 roku w studiu Mustache Ministry.

Oto co o projekcie NVC napisali jego muzycy:

MUZYKA Zawsze chcieliśmy pozostać wierni improwizacji, rozumianej nie tylko jako kolorystyka i zabawa brzmieniem. Niejako naturalnym dla nas jako muzyków, był trans. Zderzenie tych dwóch elementów stanowi sedno naszej twórczości. Improwizacja ujęta w ramy obsesyjnego rytmu, podlanego delikatnie drgającym, elektronicznym tłem. Transowa podstawa, reaguje na rozbudowane historie, prowadzone przez saksofon. Chcieliśmy, by muzyka tworzyła pewną opowieść, która nie kończy się raptownie, ale przeradza w hipnotycznie snutą gawędę. To nasza historia – od jazzujących „Meteorów” po obsesyjny lot „Dogoni”. Nostalgia, hipnoza i narracja.

PRZYSZŁOŚĆ Chcemy wreszcie przełożyć naszą muzykę na warunki sceniczne, tym bardziej, że – zgodnie z założeniami – podlega ona ciągłej ewolucji i sami nie wiemy co stanie się z nią podczas koncertów. Wiadomo jedynie, że studyjne nagrania to jedynie punkt wyjścia…

NON VIOLENT COMMUNICATION

Rafał Wawszkiewicz – saksofony (Merkabah)

Michał Głowacki - elektronika, szumy i samplery (So Slow, Latajace Pięści)

Łukasz Lembas – bas (So Slow, Bad Light District)

Arek Lerch – perkusja (So Slow, Czerń)

Foto: Janek Fronczak

Oficjalny profil FB: https://www.facebook.com/NVC-Ścieżka-w-nieznane-370862806978582/