DAS MOON nagrało cover utworu Depeche Mode

DAS MOON: „Nagraliśmy „Fools” ponieważ zaproponowano nam udział w płycie „Polish Tribute To Depeche Mode”. Wybraliśmy akurat ten utwór ponieważ jest mniej znany i mniej oczywisty w dorobku Depeche Mode. Piosenka ma ładną transową melodykę, która pasuje do naszego obecnego stylu. Niestety na tą chwilę nie wiemy, kiedy wydawnictwo ujrzy światło dzienne. Premiera utworu i teledysku pojawia się w ważnym dla nas momencie, gdyż rozpoczęliśmy właśnie trasę koncertową RMX Tour podczas której prezentujemy nowe electro-transowe wersje utworów znanych z naszych trzech płyt. Odwiedzimy kilkanaście miast w Polsce. Twórcą teledysku jest nasz stały zaprzyjaźniony reżyser do którego wracamy czyli Roman Przylipiak, a utwór wyprodukował nasz nowy producent Marcin Staniszewski znany m.in. ze swojego projektu Beneficjenci Splendoru oraz współpracy z zespołem Pustki”.

Teledysk "Fools": https://youtu.be/2XlFk4iS4zg

RMX TOUR to nowe brzmienie Das Moon, wykorzystujące nieograniczone możliwości elektroniki i live-actu. Punktem wyjścia jest dotychczasowy dorobek Das Moon. Muzycy zaprezentują również premierowy materiał, który trafi na nową płytę.



"To jest czysta energia trwająca ponad godzinę. I publika i my, na scenie, wpadamy w muzyczny trans. To są do tej pory, moje ulubione koncerty!" - powiedziała nam Daisy, wokalistka zespołu.

Grupa Das Moon powstała w Warszawie w 2010 roku. Ma na swoim koncie trzy albumy: "Electrocution" (2011, Polskie Radio), "Weekend In Paradise" (2014, Requiem Records) i "Dead" (2017, Requiem Records). Od roku 2011 zagrali kilkadziesiąt koncertów w Polsce i za granicą. W 2012 otworzyli festiwal Electronic Beats w Gdańsku, grając przed Squarepusherem i Jamesem Blake'em. Zagrali też m.in. na największym na świecie festiwalu muzyki dark i electro-industrial Wave Gotik Treffen (WGT) w Lipsku i festiwalu Mayday w katowickim Spodku. Das Moon dzielił scenę z wieloma kultowymi artystami, m. in. Psychic TV, Westbam, Front Line Assembly, De/Vision, Camouflage, Clan of Xymox i Jazzanova.



Das Moon tworzą: Daisy K, Musiol i Dj Hiro Szyma

14.03 / KRAKÓW, Szpitalna 1

15.03 / CZĘSTOCHOWA, Carpe Diem

21.03 / WARSZAWA, Proxima (przed The Soft Moon)

12.04 / WROCŁAW, D.K. Luksus

13.04 / ZIELONA GÓRA, Fabryka

09.05 / GDAŃSK, Wydział Remontowy

10.05 / POZNAŃ, U Bazyla

11.05 / KATOWICE, Drzwi Zwane Koniem

17.05 / WARSZAWA, Hydrozagadka

18.05 / BYDGOSZCZ, Estrada Stagebar

14.06 / ZDUŃSKA WOLA, Plener