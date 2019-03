Marzena Majcher prezentuje "Chemię Miłości"

"Chemistry of Love" to cykl utworów na sopran i kwartet smyczkowy Marzeny Majcher - kompozytorki współczesnej muzyki poważnej i filmowej, która ugruntowała już swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej wyjątkowymi kompozycjami. Przez krytyków i publiczność zaliczana jest do grona jednych z najciekawszych twórców wyznaczających nowe kierunki w tworzeniu muzyki współczesnej oscylującej z nauką. Wykonawcy kompozycji to Małgorzata Kubala – śpiewaczka operowa o elektryzującym sopranie oraz NeoQuartet jeden z najprężniej działających zespołów specjalizujących się w muzyce współczesnej w Europie.

Trailer płyty: https://youtu.be/XA-8m98fv-s

"Chemistry of Love" Marzeny Majcher, charakteryzuje się oryginalną koncepcją, polegającą na odnajdywaniu analogii pomiędzy muzyką a chemią. Muzyka jest inspirowana wzorami substancji chemicznych odpowiedzialnych za stan zakochania potocznie nazywanych “chemią miłości”. Kompozytorka podjęła się eksperymentu muzycznego, polegającego na transformacji na język muzyki wzorów strukturalnych i sumarycznych takich substancji jak fenyloetyloamina, dopamina oraz innych. W tworzeniu kompozycji istotne było odnalezienie harmonii, melodii oraz ładunku emocjonalnego w strukturach tych wzorów. Dzięki takiemu muzycznemu eksperymentowi można usłyszeć jak brzmi „chemia miłości”.

"Chemistry of Love" jest już znana z licznych koncertów na Festiwalach Muzycznych w kraju i za granicą między innymi była wykonywana na Music Festival Ecos Urbanos w Meksyku (Mexico City 2017) , 14th International Festival of Contemporary Music and Visual Arts (Bydgoszcz, 2018) oraz w Planetarium Instytutu Nauki Kopernik (Warszawa, 2017).

Na płycie znajdują się także cztery inne kompozycje Marzeny Majcher - cykl utworów "Radiacja" w wykonaniu Małgorzaty Kubali - sopran oraz kompozytorki – chór, live electronics i Exformer interaktywny. Muzyka ta jest również inspirowana nauką - kosmologią i fizyką.

MAŁGORZATA KUBALA - sopran

NEOQUARTET w składzie:

Karolina Piątkowska-Nowicka (I skrzypce), Paweł Kapica (II skrzypce), Michał Markiewicz (altówka), Krzysztof Pawłowski (wiolonczela), Marzena Majcher – chór i live electronics

Teksty do muzyki napisały: Aneta Badziąg – utwory: 1, 2, 4, 5 Ewelina Lasota – utwory: 3 i 6

Chemistry of Love – cykl 6 utworów:

1. I Dopamine (4'25”)

2. II Phenylethylamine (4'40”)

3. III Estratetraenol (6'50”)

4. IV Epinephrine (6'40”)

5. V Norepinephrine (5'20”)

6. VI Endorphins (6'30”)

Radiation – cykl 4 utworów:

7. Event Horizon (4'00”)

8. Crushing of Neurons (4'00”)

9. Photon Energy (4'30”)

10. Radiation (3'50”)

MARZENA MAJCHER - kompozytorka muzyki filmowej, teatralnej oraz współczesnej muzyki poważnej. Studiowała Kompozycję na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie pod kierunkiem Krzysztofa Knittla oraz Gitarę Klasyczną w Akademii Muzycznej w Łodzi. Autorka muzyki do ponad 35 filmów, sztuk teatralnych i seriali. W jej dorobku znajdują się kompozycje na zespoły kameralne i orkiestrę symfoniczną. Filmy z jej muzyką były wielokrotnie nagradzane i prezentowane na Festiwalach Filmowych na całym świecie. Jej znane prace, to muzyka do filmów: A French Woman, Hanoi – Warszawa, sztuki teatralnej Kobro, muzyka do Oprawy TVP Kultura, kompozycje – Chemistry of Love, Figures, 88 Fractals. Tworzy kompozycje interdyscyplinarne oscylujące na pograniczu muzyki i nauki. Korzysta z najnowszych technologii w muzyce - używa interaktywnego Exformera. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. na Music Festival Ecos Urbanos w Meksyku (Mexico city 2017 i 2018), 14th International Festival of Contemporary Music and Visual Arts (Bydgoszcz, 2018) w Planetarium - Centrum Nauki Kopernik (Warszawa 2017). Laureatka wielu nagród, jej płyta Budyń została uznana za „Wydarzenie muzyczne roku 2011” na Festiwalu Sztuki Współczesnej Re:wizje_5 (Warszawa 2011). Stypendystka Ministerstra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017r.). Brała udział w konkursach kompozytorskich, m.in.: The MUSE-IC project (Francja, Paryż 2018) oraz International Confederation of Eloctroacustic Music-CIME/ ICEM (Moskwa 2017). (www.marzenamajcher.manifo.com)

MAŁGORZATA KUBALA - sopran koloraturowy, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie Umiejętności wokalne doskonaliła u najlepszych polskich śpiewaczek koloraturowych m.in. u Zdzisławy Donat. Finalistka VIII Międzynarodowego Konkursu Koloraturowego im. Sylwii Geszty. W 2012r. uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. Stypendystka Ministra Kultury Księstwa Luxemburg. Koncertowała w kraju oraz zagranicą (Niemcy, Austria, Luxemburg, Łotwa, Hiszpania, Kanada). Od 2002 występuje w zróżnicowanym repertuarze: od opery, operetki, musicalu, aż po muzykę wspołczesną. Nagrała dwie płyty: Fryderyk Chopin Paulina Viardot amitié amoureuse - mazurki F. Chopina (DUX, 2014) oraz Szkoła wokalna rodziny García (DUX, 2017). Od 2008 r. jest adiunktem na Wydziale Wokalno - Aktorskim UMFC. Współpracuje jako wykładowca z uczelniami zagranicznymi w Rydze, Sewilli i Madrycie.

NEOQUARTET - kwartet smyczkowy złożony z absolwentów Akademii Muzycznych w Gdańsku, Warszawie i Lucernie. NeoQuartet jest jednym z najciekawszych i najprężniej działających zespołów specjalizujących się w muzyce współczesnej w Europie. Tworzą go: Karolina Piątkowska - Nowicka (I skrzypce), Paweł Kapica (II skrzypce), Michał Markiewicz (altówka) i Krzysztof Pawłowski (wiolonczela). Zespół ma na koncie cztery CD wydane dla wytwórni DUX, Acte Preable oraz amerykańskiej wytwórni (Gavi Records). Był nominowany do szeregu nagród artystycznych (Pomorska Nagroda Artystyczna, Fryderyki). NeoQuartet koncertuje w Polsce i za granicą (Ukraina, Szwajcaria, Rosja, Włochy, Litwa, Francja, Chiny, Finlandia, Estonia, Niemcy, Dania, Szwecja). Ma na swoim koncie udział w takich festiwalach jak: Warszawska Jesień, Festiwal Kontrasty (Lwów), Another Space Festival, (Moskwa), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna, Beijing Moderne, Asian Music Week, Shanghai New Music Week, Randfestspiele, Autumn Fest Festival –Tallin i inne. (www.neoquartet.pl).

Oficjalny profil FB: https://www.facebook.com/MarzenaMajcher.composer/

Patronat nad płytą: Radio Łódź, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Wyspa.fm, Polska Płyta/Polska Muzyka