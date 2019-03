4 Pory Rocka po raz szósty w Poznaniu

Od wielu lat jest to jedna z ważniejszych imprez muzycznych w stolicy Wielkopolski w kręgu sympatyków muzyki rockowej. Festiwal przyciąga słuchaczy zespołami, które odznaczyły już swój trwały ślad na polskiej scenie muzycznej. Na dotychczasowych edycjach wystąpili m.in. Disperse, Spoiwo, Besides, Votum, Octopussy, Moanaa, Art Of Illusion.

W tym roku, poza gospodarzami festiwalu – zespołami Abstrakt i Beyond The Event Horizon- pojawi się także szczeciński kwartet List Otwarty, grający mieszankę muzyki eksperymentalnej, rocka progresywnego i elektroniki. Ostrzejszy akcent zapewni psychodeliczna Transgresja, finaliści Antyfestu 2018, półfinaliści Mam Talent 2018, laureaci wielu przeglądów i festiwali. Gwiazdą wydarzenia jest legenda – zespół 1984, zasłużona dla polskiego rocka formacja z Rzeszowa, będący czołowym przedstawicielem polskiej Nowej Fali. Klasycy gatunku - obok Republiki, Madame,Variete i Made in Poland.

Bilety do kupienia są na stronie festiwalu: 4poryrocka.bteh.net, w klubie „U Bazyla” oraz w sklepie Rock Long Luck w Poznaniu. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/414011062675036/

Beyond The Event Horizon "Far Beyond": https://youtu.be/votFAzj6rDM

Abstrakt "Wolf": https://youtu.be/TLHwg46SOpw

1984 "Na Fali" (live): https://youtu.be/IFYQEDfVtiw

Transgresja "Furia": https://youtu.be/g6ENGY4JosA

List Otwarty "Rozlany": https://youtu.be/13-CxgMex0k