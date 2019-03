Monstergod zapowiada album koncertowy z Castle Party 2018

Wrocławsko - berliński duet znany jest przede wszystkim wśród fanów dark electro. Koncertowy materiał to niepodważalny dowód, że panowie wiedzą, jak porwać publiczność do tańca, ale muzyka, którą serwują doskonale broni się także poza parkietem. Eklektyczna, ale zaskakująco spójna, łączy w sobie melodyjne refreny, ciężkie gitary i przesterowane wokale. Znakiem rozpoznawczym zespołu jest od lat wykorzystanie w warstwie lirycznej utworów klasycznej poezji, z Baudelaire'm i Blake'm na czele. Hipnotyczne, niepokojące dźwięki w zaskakująco spójny sposób łączą w sobie różnorodne inspiracje - od Ladytron i The Sisters of Mercy, po Laibach i Ministry.

Koncertowy materiał zarejestrowany przy współpracy z Zaćma Visual Studio zawiera 9 utworów wybranych ze wszystkich 3 płyt zespołu. “Zagraliśmy numery, które są dla nas ważne w jakiś sposób, stanowiących pewien przełom w tym jaki sposób postrzegamy i tworzymy muzykę, zarówno pod względem kompozycyjnym jak i tekstowym.”

Klip "I Felt a Funeral": https://youtu.be/8zFRGJjBESI

Nie bez znaczenia jest wybór utworu “I felt a funeral” z tekstem Emily Dickinson, który w pewnym sensie podsumowuje i zamyka dotychczasowy rozdział w działalności zespołu.

Na festiwalu w Bolkowie występowaliśmy już kilkakrotnie w różnych konfiguracjach – komentują członkowie zespołu. “Ponieważ niezbyt często gramy koncerty, to dla nas bardziej spotkania z przyjaciółmi niż występy przed publicznością, dlatego przygotowaliśmy się do tego koncertu bardzo starannie. Chcieliśmy zachować go na pamiątkę, jak zdjęcia w rodzinnym albumie.” W efekcie powstało prawie 50 minut doskonale wyprodukowanej muzyki i intrygujących wizualizacji.

Materiał można zobaczyć już 5 kwietnia na youtube.com, a także posłuchać na monstergod.com i w popularnych serwisach streamingowych (Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music etc).

Nowa płyta z nowym premierowym materiałem pojawi się jeszcze w tym roku.