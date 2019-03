ShataQS przedstawia "Fenixa"

"Fenix" to druga autorska płyta ShataQS opowiadająca o przemianach, budowaniu własnej rzeczywistości, a przede wszystkim o ujarzmianiu ego, by mogło zaistnieć ja. W całości nagrana została w języku polskim, w przyjaznym dla człowieka stroju 432Hz, przy użyciu instrumentów akustycznych i okraszona została ciekawymi transowymi rytmami oraz elementami etnicznymi. Współtworzyli ją: wrocławski gitarzysta, kompozytor oraz producent Maciek Czemplik, perkusjonista i aranżer o południowych korzeniach Eddy oraz wrocławski kontrabasista Bartek Chojnacki. Dzięki połączeniu tych kilku unikatowych energii muzycznych, płyta posiada wyjątkowe brzmienie.

Klip "Fenix": https://youtu.be/eI5nODqanmI

ShataQS: "Tworzenie "Fenixa" trwało trzy lata, podczas których bardzo starannie pracowałam nad treścią oraz brzmieniem. Cała część wokalno-liryczna jest pierwszym krokiem, który skierowałam w stronę moich słowiańskich korzeni. To bardzo wyjątkowy czas odkrywania źródeł własnego istnienia, odkrywania bardziej naturalnych dla mnie brzmień własnego głosu. Każdy utwór bacznie analizowałam pod kątem wibracji brzmienia słowa. Ważne jest dla mnie, aby treści powtarzane wielokrotnie jak refreny były treściami budującymi, mantrami skupiającymi słuchacza w kierunku budowania tego, czego chcemy, a nie walki przeciwko temu, co nam nie służy. Nie w każdym utworze udało mi się użyć słów o pozytywnym znaczeniu, natomiast w całości utwory mają pozytywny, budujący wydźwięk. Wierzymy, że płyta ma do zaoferowania naszej społeczności coś wyjątkowego, coś co zdaje się jest nam obecnie potrzebne”.

Koncertowa premiera albumu odbędzie się 31 marca na wrocławskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej: https://ppa.wroclaw.pl/shataqs-fenix/

W 2001 roku ShataQS wygrała finał programu telewizyjnego TVP2 "Szansa na sukces". W 2013 wraz z sześcioosobowym zespołem została laureatką szóstej edycji talent show "Must Be the Music.Tylko muzyka" emitowanego przez Polsat.

ShataQS to artystka, której korzenie muzyczne rozwijały się nie tylko w Polsce ale i w Azji oraz w Nowym Jorku. Od wielu lat działająca na polskich i zagranicznych scenach muzycznych, poszczycić się może solidną kolekcją osiągnięć artystycznych, w tym współpracą z kilkoma wybitnymi artystami scen międzynarodowych jak: Shaila Jordan, Iwawo Furusawa oraz występem na tokijskim stadionie Jojogi w "Tribute to Michael Jackson" z udziałem braci króla POP Jackson5, Macy Gray czy Judith Hill.

Jest absolwentką Dzierżoniowskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w klasie skrzypiec oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej.