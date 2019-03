Amarok zapowiada nowy album "The Storm"

Płyta zawiera głównie muzykę instrumentalną, będącą owocem współpracy polskiego artysty Michała Wojtasa i brytyjskiego choreografa Jamesa Wiltona nad kreacją spektaklu tańca współczesnego "The Storm". Na płycie znajdują się też dwa utwory wokalne, zainspirowane przedstawieniem.

Trailer "The Storm": https://youtu.be/dq246uN1-QA

Kryjący się za szyldem Amarok Michał Wojtas tak charakteryzuje to, co znajdzie się na płycie: Muzyka do spektaklu „The Storm“ to przede wszystkim przestrzeń, głębia i tajemniczość w filmowo - teatralnym stylu, które mają oddawać nastrój i przekaz przedstawienia mówiącego o walce oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami w kontekście wewnętrznych procesów jednostki oraz w relacjach społecznych.

W 2018 roku muzyka Amarok pojawiła się po raz pierwszy w przedstawieniu brytyjskiego choreografa Jamesa Wiltona pt. „Hold On“, wystawionym w Theater Münster w Niemczech. Fakt ten zaowocował szerszą współpracą pomiędzy James Wilton Dance Company i Michałem Wojtasem w postaci soundtracku do najnowszego spektaklu zatytułowanego „The Storm“. Premiera i kolejne przedstawienia „The Storm” odbyły się jesienią 2018 roku w Wielkiej Brytanii, m.in w Londynie (The Place), zbierając pozytywne recenzje, szczególnie doceniające muzyczną stronę widowiska. Kolejne pokazy zaplanowane są na najbliższe dwa lata w wielu krajach. W międzyczasie Amarok wystąpił wraz z tancerzami James Wilton Dance Company w austriackim Dornbirn (Tanz Ist), prezentując publiczności wielowymiarowe wrażenia muzyczno-taneczne.

W roku 2019 planowana jest również trasa koncertowa promująca najnowsze wydawnictwo Amarok, którą rozpocznie udział w letnich festiwalach muzycznych m.in Festiwalu Rocka Progresywnego w Toruniu czy Summer Fog Festival w Warszwie z udziałem Nicka Masona (Pink Floyd), Davida Crossa czy Soft Machine, a także wspólne występy obu formacji: Amarok i James Wilton Dance Company.

Amarok to artrockowy projekt muzyczny, założony w 1999 roku przez gitarzystę, multiinstrumentalistę i wokalistę Michała Wojtasa oraz gitarzystę Bartosza Jackowskiego.

W latach 2001-2004 ukazały się trzy wydawnictwa płytowe Amarok, które zainteresowały międzynarodową publiczność. Od roku 2003 formacja przekształciła się w solowy projekt Michała. Repertuar Amarok stanowi mieszankę art-rocka, ambientu, trip-hopu i muzyki folkowej. W nagraniu płyt Amarok udział wzięli także tak cenieni artyści jak m.in.: Colin Bass (Camel), Mariusz Duda (Riverside, Lunatic Soul) i inni.

W 2017 roku, po trwającej 12 lat przerwie, ukazała się czwarta płyta Amarok – „Hunt“. Ponownie w jej nagraniu wzięli udział Colin Bass i Mariusz Duda. W sklepach ukazały się także reedycje wszystkich trzech poprzednich płyt. („Amarok“ i „Neo Way“ z 2002 roku oraz „Metanoia“ z 2004 roku). Album „Hunt“ spotkał się z dużym uznaniem krytyków i słuchaczy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wraz z promocją albumu „Hunt“, Amarok rozpoczął działalność koncertową, biorąc m.in. udział w festiwalu Warsaw Prog Days 2018, podczas którego swoją premierę miała winylowa wersja albumu „Hunt“, a także odbył się wspólny występ z brytyjskim muzykiem Colinem Bassem oraz Maciejem Mellerem (Riverside, Quidam) w roli gościa specjalnego. Amarok w koncertowym składzie pojawił się także na: Ino Rock (dzieląc scenę z Gazpacho, Bjorn Riis czy Soup), Spring Break, Progressive Evening Konin (z Riverside), Odjazdy (z Riverside), a także podczas Tanz Ist (Austria), gdzie występowi grupy towarzyszył występ tancerzy brytyjskiego teatru tańca współczesnego James Wilton Dance Company. Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku grupa Amarok odbyła wspólną mini trasę z Colinem Bassem.