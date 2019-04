Debiutancki album Pale Mannequin już w sprzedaży

Zespół powstał w 2016 roku w Warszawie, jako projekt solowy gitarzysty Tomka Izdebskiego. Wszystko zmieniło się w czasie prac nad debiutanckim albumem “Patterns in Parallel”, kiedy systematycznie powiększał się skład osób zaangażowanych w jego powstawanie.

Dołączyli Jakub Łukowski (perkusja), Grzegorz Mazur (gitara/wokal) i Dariusz Goc (bas), których zainteresowania muzyczne sięgają w każdą stronę muzycznego spektrum.

W swojej twórczości grupa łączy elementy rocka progresywnego i alternatywnego, nadając całości melancholijne zabarwienie. Brzmieniowo najbliżej im do zespołów takich jak Riverside, Katatonia, Opeth, czy Alice in Chains. Muzycy starają się być otwarci na eksperymenty i czerpać ze swoich różnych doświadczeń. Manekina można wszak przebierać do woli…

29 marca 2019 roku zespół wydał debiutancki album “Patterns in Parallel”, którego motywem przewodnim jest przeznaczenie. Historia często zatacza koło, a niektóre wzorce powtarzają się bez przerwy i chociaż inny jest kontekst wydarzeń, to niekoniecznie ich rezultat. Czy podjęcie innej decyzji w przeszłości, sprawiłoby że Twoje życie całkowicie by się zmieniło? W końcu każdego dnia definiują nas nasze nawyki. Być może nieodwracalnie.

Mix i mastering płyty zostały wykonane w cenionym warszawskim Studiu Serakos.

Płytę można kupować na oficjalnej stronie zespołu: www.palemannequin.com

"Lunatic Pandora": https://youtu.be/V619nns5ICA