"Chemistry of Love" na koncercie w Warszawie

"Chemistry of Love" to cykl utworów na sopran i kwartet smyczkowy Marzeny Majcher - kompozytorki współczesnej muzyki poważnej i filmowej, która ugruntowała już swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej wyjątkowymi kompozycjami. Przez krytyków i publiczność zaliczana jest do grona jednych z najciekawszych twórców wyznaczających nowe kierunki w tworzeniu muzyki współczesnej oscylującej z nauką. Wykonawcy kompozycji to Małgorzata Kubala – śpiewaczka operowa o elektryzującym sopranie oraz NeoQuartet jeden z najprężniej działających zespołów specjalizujących się w muzyce współczesnej w Europie.

Trailer albumu "Chemistry of Love":https://youtu.be/XA-8m98fv-s

"Chemistry of Love" Marzeny Majcher, charakteryzuje się oryginalną koncepcją, polegającą na odnajdywaniu analogii pomiędzy muzyką a chemią. Muzyka jest inspirowana wzorami substancji chemicznych odpowiedzialnych za stan zakochania potocznie nazywanych “chemią miłości”. Kompozytorka podjęła się eksperymentu muzycznego, polegającego na transformacji na język muzyki wzorów strukturalnych i sumarycznych takich substancji jak fenyloetyloamina, dopamina oraz innych. W tworzeniu kompozycji istotne było odnalezienie harmonii, melodii oraz ładunku emocjonalnego w strukturach tych wzorów. Dzięki takiemu muzycznemu eksperymentowi można usłyszeć jak brzmi „chemia miłości”.

"Chemistry of Love" jest już znana z licznych koncertów na Festiwalach Muzycznych w kraju i za granicą między innymi była wykonywana na Music Festival Ecos Urbanos w Meksyku (Mexico City 2017) , 14th International Festival of Contemporary Music and Visual Arts (Bydgoszcz, 2018) oraz w Planetarium Instytutu Nauki Kopernik (Warszawa, 2017).

Na płycie znajdują się także cztery inne kompozycje Marzeny Majcher - cykl utworów "Radiacja" w wykonaniu Małgorzaty Kubali - sopran oraz kompozytorki – chór, live electronics i Exformer interaktywny. Muzyka ta jest również inspirowana nauką - kosmologią i fizyką.

Koncert promujący album „Chemistry of Love”: 04.04.2019 (czwartek) godzina 20:00, Warszawa, DZIK, ul. Belwederska 44A: https://www.facebook.com/events/2268070740175901/